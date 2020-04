«Gefragt  gejagt»: Sondereinsatz zur Primetime

TV-News

Das Erste hat sich entschieden, was diesen Samstagabend zur besten Sendezeit auf Sendung geht. Die in den meisten Programmführern angekündigte «Wer weiß denn sowas?»-Folge wurde nie gedreht.

Die Programmplaner der ARD schließen eine klaffende Programmlücke: Für den 18. April 2020 wurde ursprünglich zur besten Sendezeit eine XXL-Sonderausgabe von «Wer weiß denn sowas?» angekündigt. Die Dreharbeiten zu dieser Ausgabe wurden jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ein Ersatzprogramm wurde bisher nicht kommuniziert. Nun reicht Das Erste aber die Information nach: Gezeigt wird ein taufrisches Primetime-Special vonAnders als bei bisherigen Primetime-Specials von «Gefragt – gejagt» treten darin "Normalsterbliche" gegen die berüchtigten Jäger an, statt etwa Promis. Der von Alexander Bommes moderierte Quizmarathon wurde aufgezeichnet, als die Corona-Pandemie hierzulande bereits den Alltag völlig durchgewirbelt hat. Daher gibt es kein Studiopublikum in der Folge.Die ITV-Studios-Germany-Produktion meldet sich dann, wie schon angekündigt, am 4. Mai mit einer neuen regulären Staffel zurück. Für den Vorabend im Ersten wurden zunächst 90 Ausgaben bestellt. Das «Gefragt – gejagt»-Konzept lässt sich ohne nennenswerte Änderungen an die Corona-Produktionsbedingungen anpassen – anders als etwa «Wer weiß denn sowas?», von dem deshalb momentan nur Wiederholungen laufen.