Der «Pumuckl» auch im Ersten wieder da!

TV-News

Seit März gibt es die Geschichten von «Meister Eder und seinem Pumuckl» bereits wieder im BR zu sehen. Nun kommen die restaurierten HD-Folgen auch noch ins Hauptprogramm.



In den 80er Jahren begeistertenim bayerischen Rundfunk ein Millionenpublikum. Nachdem sich Amazon Prime im Februar 2019 die Rechte an dem Kultformat gesichert hatte, kommt 39 Jahre nach der Premiere wieder Schwung in den Klassiker. Denn die Kinderserie unterzog sich vor einem Jahr einer zeitgemäßen Auffrischung. Alle 52 Episoden wurden digital restauriert und erstrahlen nun in High Definition. Seit über einem Jahr kann man schon auf das Ergebnis bei Amazons Streaming-Dienst blicken. Seit eineinhalb Monaten gibts die Folgen nun endlich auch im linearen TV zu begutachten. Dafür brachte der BR den «Pumuckl» immer sonntags ab 9.30 Uhr zurück ins Programm.Nachdem die HD-Wiederholungen im BR bereits auf sehr viel Liebe gestoßen sind, heißt es nun auch im Ersten: “Hurra, hurra - der Pumuckl ist wieder da!” Ab Sonntag, den 19. April werden die alten Folgen wieder im Hauptprogramm ausgestrahlt. Allerdings sind hier Frühaufsteher gefragt. Immer um 6.20 Uhr wird derkleine Kobold im Ersten in Doppelfolge seinen Schabernack treiben - in zeitgemäßer Bildqualität.Wer am Wochenende nicht so früh aufstehen will und Angst hat etwas zu verpassen, der sei beruhigt. Die aktuellen Folgen «Meister Eder und sein Pumuckl» sind nach Ausstrahlung immer in der ARD-Mediathek abrufbar.