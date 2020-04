Mit Laura Wontorra: «Grill den Henssler» kommt im Mai zurück

TV-News

Neue Moderatorin, nahezu leere Publikumsränge: Die neue «Grill den Henssler»-Staffel wird anders als gewohnt.

Der zeitweise anvisierte Sendestart vonverzögerte sich zwar, dennoch startet die VOX-Wettkochshow noch diesen Frühling in die nächste Runde: Wie der Privatsender mitteilt, wird der Staffelauftakt am 10. Mai 2020 über den Äther geschickt. Ab dann gibt es immer sonntags um 20.15 Uhr frische Folgen der Show zu sehen, in der Prominente versuchen, Steffen Henssler in einem kulinarischen Wettstreit unter Zeitdruck zu bezwingen. Wie schon länger bekannt ist, übernimmt in den neuen Folgen erstmals Laura Wontorra die Moderation.Bedingt durch die Corona-Pandemie fanden die Aufzeichnungen ohne Publikum statt. Daher gibt es neben Wontorras Einstand bei der Show eine weitere Premiere im «Grill den Henssler»-Kosmos: Zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Show hat auf den Publikumsrängen das Produktionsteam zum Anfeuern Platz genommen.Zu den Promis, die in der neuen Staffel auftreten, gehören Tennislegende Boris Becker, Comedian Paul Panzer, Moderatorin Rebecca Mir, Reality-Star Evelyn Burdecki, Moderatorin Verona Pooth, Musiker Ross Antony sowie Dschungelkönig Prince Damien, Comedians Özcan Cosar und «Alle gegen Einen»-Showreporter Bastian Bielendorfer. Die ITV Studios Germany produzierten die Folgen.