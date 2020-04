Oliver Polak meldet sich im TV zurück

TV-News

Der Kabarettist und Ex-ProSieben-Talker bittet bald im rbb zum Gespräch: Seine neue Sendung «Besser als Krieg – Oliver Polak und Gäste» ist ein Videopodcast.

Oliver Polak, dessen kurzlebige ProSieben-Talkshow «Applaus und Raus» zwar magere Quoten generierte, aber immerhin einen Grimme-Preis abstaubte, talkt wieder – und zwar bei radioeins und im rbb . Das neue Format des Kabarettisten, Autoren und Moderators hört auf den Titel. Bei radioeins startet das Format am Montag, den 20. April 2020, um 20 Uhr als Video-Podcast. Die rbb-Ausstrahlung folgt in der Nacht vom 21. auf den 22. April. Neue Folgen wird es im wöchentlichen Takt geben – beim rbb dann voraussichtlich bereits gegen Mitternacht.Zunächst einmal sind vier Folgen geplant. In jeder Ausgabe unterhält sich Oliver Polak mit zwei Gästen. In der Premierenfolge, die genauso wie der Rest der Staffel vor der aktuellen Corona-Krise aufgezeichnet wurde, unterhält sich Polak mit Autorin Alice Hasters und die Journalistin Anna Dushim. Zur Debatte stehen unter anderem der "Unterschied zwischen Ausländer und Ausländer,", " große und kleine Geschäfte" und "das Ende".Der rbb verspricht mit «Besser als Krieg» "persönliche, intime, kontroverse, philosophische Themen" und eine Show voller "Erkenntnisgewinn und Herzensbildung". Im Mittelpunkt einer jeden Ausgabe stehen laut Senderangaben die Gäste, ihre Biografie und ihre Sicht auf die Dinge.