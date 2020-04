Disney+ startet «Doogie Howser»-Reboot

US-Fernsehen

Der Reboot wird mit dem Produzenten Kourtney Kang durchgeführt. Neil Patrick Harris hat mit dem Projekt nichts zu tun.

Das Streamingangebot Disney+ arbeitet nun offiziell an einem «Doogie Howser»-Reboot, das den Titel «Doogie Kealoha, M.D.» trägt. Im Mittelpunkt der Serie steht eine 16-jährige halb asiatische Hauptdarstellerin, die auf Hawaii als Ärztin arbeitet. An der Serie arbeiten Autor und Produzent Kourtney Kang. Jake Kasdan und Melvin Mar die Serie unter dem Dach von 20th Century Fox Television produzieren. Das Studio setzte schon die Originalserie um.In «Doogie Howser» spielte «How I Met Your Mother»-Star Neil Patrick Harris die Hauptrolle. Die Serie lief zwischen 1989 und 1993 vier Jahre lang bei ABC. Steven Boco und David E. Kelley gehörten zu den Produzenten der Show, allerdings sind weder Kelley, noch Harris an dem neuen Projekt gebunden.Das Team von Kang, Kasdan und Mar produzierte zuletzt die Sitcom «Fresh of the Boat». Dayna und Jesse sind die Frau beziehungsweise der Sohn des «Doogie Howser»-Schöpfers Steven Bocho. Neben ihrer Arbeit an «Fresh of the Boat» gehörte Kang auch zu den Autoren von «How I Met Your Mother».