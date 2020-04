Free-TV-Premiere: Nitro holt sich Moore-Serie «S.W.A.T.»

TV-News

Somit wird der künftige Mittwochabend beim Männersender actionreich.

Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Nitro setzt ab Mai auf ein neues Serienformat aus den USA. Beginnend am 20. Mai will der Männersender auf die Seriesetzen. Die neue Produktion mit dem bekannten «Criminal Minds»-Star Shemar Moore läuft in den USA – wie auch die Profiler-Serie – bei CBS. «S.W.A.T.» debütiert in Deutschland immer im Pay-TV bei SkyOne und hat nun auch eine Free-TV-Heimat. Nitro zeigt die erste Staffel in einem rasanten Tempo. Ab dem 20. Mai nämlich möchte man immer ab 20.15 Uhr gleich vier Episoden am Stück senden.Staffel eins der Modernisierung des TV-Klassikers «Die knallharten Fünf » umfasst 22 Episoden – die erste Runde wäre also schon Ende Juni vollständig gesendet. Als Einstimmung auf die Serie zeigt Nitro übrigens am 13. Mai, ebenfalls ab 20.15 Uhr, den Spielfilm «S.W.A.T. – Die Spezialeinheit» (2003) – auch eine Adaption des Serienklassikers – mit Samuel L. Jackson und Colin Farrell sowie «S.W.A.T.: Unter Verdacht» aus dem Jahr 2017.Die Vorlage zu der neuen US-Serie, «Die knallharten Fünf», stammt aus den 1970er-Jahren. In der Neuauflage schlüpft Moore in die Rolle des Sergeants Daniel „Hondo“ Harrelson. Nach der Suspendierung seines Chefs soll er plötzlich das Kommando über die Einheit übernehmen – eine Bewährungsprobe, die ihn immer wieder an sein Limit bringt.