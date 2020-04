RTL schraubt mal wieder am Programm: Unter anderem trifft es Mario Barth

TV-News

Dafür meldet sich «Ran an den Rasen – Das Gartenduell» zurück im Programm des Kölner Privatsenders.

Bei RTL wird einmal mehr am Programmablauf gerüttelt – und dieses Mal wird der Rotstift bei Mario-Barth-Wiederholungen angesetzt. Am Sonntag, den 19. April 2020 wird es am Nachmittag entgegen bisheriger Mitteilungen keine Wiederholung von «Mario Barth deckt auf!» zu sehen geben. Stattdessen holt RTL dann ab 14.45 Uhrfür vorerst drei Sonntage ins Programm zurück. Gezeigt werden Doppelfolgen. Konsequenterweise ersetzt die Gartensendung am 26. April auch die geplante Nachmittagswiederholung von «Mario Barth räumt auf».Am Dienstag, den 21. April 2020, wird derweil die Kuppelsendungaus dem Programm gekegelt, die eigentlich ab 23.10 Uhr als Lead-out von «Temptation Island» geplant war. Stattdessen setzt RTL am späten Dienstagabend einfach auf die doppelte «Temptation Island»-Dosis.Am 28. April 2020 verschiebt sich das Dienstagsprogramm von RTL noch einmal.und «Are You The One?» weichen für(ab 20.15 Uhr), und zwei Folgen(ab 22.15 Uhr). Hintergrund: RTL will hier dem nun später stattfindenden «The Masked Singer»-Finale aus dem Weg gehen; entsprechend starten die «Nachtschwestern» nun also am ersten Mai-Dienstag.