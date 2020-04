Zuwächse vor allem insgesamt: «Sarah Kohr» ermittelt sich zu Reichweitenhoch

Quotennews

Der dritte Fall der ZDF-Montagsreihe punktete am Montagabend. Er war nochmal um 1,14 Millionen Zuschauer stärker unterwegs als das Debüt 2018.

Quotenerfolg für das Zweite Deutsche Fernsehen – in Deutschland war die Krimilust am Montagabend wieder groß. Die nunmehr dritte Folge von, diesmal mit dem Namen „Teufelsmoor“, sahen im Schnitt 8,47 Millionen Zuschauer. Das waren nochmal mehr als beim schon starken Debüt der Reihe im Jahr 2018. Dieses erreichte damals 7,33 Millionen Zuschauer, die zweite Folge („Das verschwundene Mädchen, Mai 2019) kam auf 6,14 Millionen Fans. Am Montag nun, als „Teufelsmoor“ zu sehen war, lag die ermittelte Quote im Gesamtmarkt bei herausragenden 24,8 Prozent (0,9 Punkte oberhalb des Premieren-Wertes). Genau eine Million Zuschauer gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen – hier lief die Premiere vor zwei Jahren etwas besser. Die Quote lag nun bei 10,4 Prozent.Erstaunlich: Dieser Wert reichte am Montagabend, um sich die Marktführung bei den jungen Leuten zu sichern. Ab 21.45 Uhr berichtete das ZDF dann wieder ausführlich über Corona; daskam auf starke 6,84 Millionen Zuschauer (22,5%). Das neuartige Virus war beim öffentlich-rechtlichen Sender auch schon ab 19.25 Uhr in einem weiteren «ZDF spezial» das Thema: Die knapp 50 Minuten lange Sendung wurde von durchschnittlich 3,76 Millionen Leuten (12,5% gesamt, acht Prozent bei den Jungen) verfolgt.Auch die 19-Uhr--Sendung erreichte starke Werte. Die Hauptnachrichten der Mainzer kamen auf 5,19 Millionen Menschen ab drei Jahren. 20,8 Prozent Marktanteil wurden bei den Leuten ab drei Jahren ermittelt, 10,5 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.