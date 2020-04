Sky bereichert Sky Krimi um britischen Emmy-Nominee

TV-News

Olivia Vinall spielt die Hauptrolle in einer Serie, die noch diese Woche anlaufen wird.

Nicht nur Sky One wird seitens Sky in diesen Tagen vermehrt mit neuer Serienware ausgestattet, sondern auch der durchaus populäre Sender Sky Krimi bekommt frische Ware geliefert. Das britische Formatwird sogar überraschend schnell starten - nämlich schon am Dienstag, 7. April um 20.15 Uhr.Die Schwestern Beth, Cat und Jane Stone sind Krimiautorinnen, die ihr Privatleben nur schwer vom Beruflichen trennen können. Zusammen mit ihrer 28jährigen Nichte Mattie, die gerade zur Kriminalbeamtin befördert wurde und in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist, versuchen sie, eine komplizierte Serie von Mordfällen zu lösen. Je komplizierter ein Mordfall, umso leidenschaftlicher mischen sich die Damen in die Ermittlungen ein. Besonders wenn es um Verbrechen in ihrem pittoresken Örtchen Wildemarsh geht, setzten die Stone-Schwestern ihren gesamten detektivischen Spürsinn ein. Die erste Staffel, 2019 in Großbritannien entstanden, umfasst drei Episoden, die im Wochen-Rhythmus zur besten Sendezeit gezeigt werden, aber auch auf Abruf zur Verfügung stehen.Olivia Vinall spielt die tragende Rolle Detective Sgt. "Mattie" Stone - das Format wurde sogar für einen Emmy nominiert. Die Serie zeichne sich nach Sky-Angaben zudem durch ihre typisch britische "Landidyllen-Romantik" aus.