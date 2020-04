Primetime-Check

Wie gefragt war ein weiteres «ARD extra» zur Corona-Krise? Wie viele Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr «Let’s Dance»? Und auf welche Reichweiten gelangte am späteren Abend die «heute-show»?

Die meisten Menschen in der Primetime erreichte am Freitagabend die Krimiserieim ZDF, die zum Start in die Primetime 6,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeisterte. Das entsprach einem neuen Staffel-Bestwert und der stärksten Zuschauerzahl seit zwölf Jahren. Kein Wunder, dass sich angesichts der hohen Reichweite auch die Marktanteile auf starke 17,9 Prozent bei allen und gute 7,1 Prozent der Jüngeren beliefen.verlor eine Stunde später auf 5,29 Millionen Zuschauer und weiterhin gute 15,8 Prozent, bevor dasab 22.20 Uhr 4,72 Millionen Bundesbürger informierte. Gefragt war unterdessen auch daszur anhaltenden Corona-Krise, das ab 20.15 Uhr 5,50 Millionen Bundesbürger und 15,2 Prozent der TV-Zuschauer im Ersten informierte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die 25-minütige Sendung mit 1,17 Millionen Interessenten und einer Quote von 11,7 Prozent überdurchschnittlich gefragt. Für die Komödieblieben danach noch 4,68 Millionen Zuschauer im Ersten, was mit weiterhin guten 13,3 Prozent bei allen und 7,4 Prozent der Jüngeren einherging. Dieinformierten ab 22.10 Uhr schließlich noch 3,49 Millionen Bundesbürger und solide 11,4 Prozent.Eine neue Live-Show vonerreichte bei RTL unterdessen 4,91 Millionen Tanz-Fans ab drei Jahren, was schon bei allen mit starken 15,3 Prozent Marktanteil einherging. Bei den Jüngeren sicherte sich das Format angesichts von 1,93 Millionen Zuschauern und 21,2 Prozent sogar die Primetime-Führung. Zufrieden sein darf Sat.1, das mit der Geburtstagsshow für Hugo Egon Balder auf 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gelangte. 0,76 Millionen Jüngeren wurden ermittelt, dies brachte Sat.1 und seinem Geburtstagskind den dritten Platz im Primetime-Ranking bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Insgesamt sahen sich das Format mit dem Titel1,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und solide 5,5 Prozent an. Gefragter als die Balder-Party in Sat.1 war der 2013 produzierte Action-Film, der bei ProSieben für 2,17 Zuschauer und 10,8 Prozent der Jüngeren einen Grund zum Einschalten darstellte. Insgesamt lief es für ProSieben-Verhältnisse mit 6,3 Prozent sogar klar überdurchschnittlich. Fürblieben ab 22.35 Uhr noch eine Millionen Gesamtzuschauer und schwache 7,2 Prozent der Umworbenen vor den Fernsehern sitzen.Gute Quoten sicherte sich in der Primetime RTLZWEI, das mit dem Thriller5,9 Prozent der Umworbenen bei 1,17 Millionen Gesamtzuschauern zählte. Insgesamt ergaben sich ebenfalls gute 3,3 Prozent Marktanteil. Als die Verantwortlichen nach 22 Uhrauf Sendung schickten, rutschten die Quoten hingegen auf schwache 2,1 Prozent bei allen und 3,4 Prozent der Jüngeren ab. Kabel Eins startete in den Abend mit einer Doppelfolge von, die sich nach schwachen 4,2 Prozent auf annehmbare 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Bei allen standen 0,99 Millionen und 1,12 Millionen Zuschauer sowie bestenfalls 3,2 Prozent zu Buche.schaffte es ab 22.15 Uhr noch auf 0,84 Millionen Gesamtzuschauer und mäßige 4,5 Prozent der Werberelevanten. Damit lief es für die «Navy CIS»-Serien wieder einmal deutlich besser als für, das bei VOX einen Abend zum Vergessen erlebte. In der Primetime krebste die Produktion zunächst bei drei Prozent herum, bevor es nach 22 Uhr immerhin auf 4,1 Prozent und sechs Prozent der Jüngeren bergauf ging. Der Senderschnitt wurde damit aber weiterhin verpasst. Insgesamt verfolgten die vier Folgen der Krimiserie bis zu 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was die Gesamtmarktanteile zwischen miesen zwei Prozent und mäßigen 3,5 Prozent pendeln ließ.