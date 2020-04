Angela Finger-Erben und Wolfram Kons feiern Ostern bei RTL

TV-News

Corona zum Trotz wird es an Ostern eine Live-Show bei RTL geben – und zwar «Ostern mit Dir».

„ Das wird ein ganz besonderes Osterfest, auch für mich und meine Familie. Erst schauen wir morgens mit unseren beiden Jungs, was der Osterhase versteckt hat. Und abends legen wir Deutschland dann ein ganz besonderes buntes Osterei ins Fernsehnest. Ich freue mich sehr auf die vielen kreativen Hasen im ganzen Land und eine knallbunte Ostersendung.

” Wolfram Kons

Die Corona-Pandemie hat dem TV-Publikum die Chance genommen, diesen April Alexander Klaws als Jesus und Thomas Gottschalk als biblischen Erzähler zu sehen . Trotzdem wird es beim Kölner Privatsender RTL eine Oster-Liveshow geben. Sie wird bloß einige Nummern kleiner ausfallen und am Vorabend des Ostersonntags laufen: RTL kündigte nun für den 12. Aprilan. In dem Show-Special werden Moderatoren Angela Finger-Erben und Wolfram Kons Familien und Freunde virtuell vereinen.Die Sendung wird ab 19.05 Uhr zu sehen sein und bittet, wie das Konzept erahnen lässt, um die Mithilfe des Publikums. Bereits vorab können Fernsehende daher Videobotschaften einsenden, die in der Show gezeigt werden, und damit ihren Liebsten, die sie dieses Jahr an den Feiertagen nicht persönlich besuchen können, einen ganz besonderen Gruß übermitteln.Moderatorin Angela Finger-Erben kommentiert: "Eigentlich wäre ich an Ostern endlich mal wieder bei meiner Familie in Franken. Das klappt nun ja leider nicht. Also improvisieren wir und suchen mit Oma und Opa per Videochat die Ostereier im Garten. Und ich freue mich, dass ich obendrein auch noch mit den RTL Zuschauern und Wolfram in einer Sendung feiern kann. Das wird toll, lustig und sehr emotional, versprochen!"