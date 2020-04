«Project Blue Book»: Starttermin für Runde zwei

TV-News

Im Mai stellt TV Now neue Folgen der Sci-Fi-Mysteryserie «Project Blue Book» zum Abruf bereit.

Mysteryfans haben die Möglichkeit, sich am Maifeiertag tief in eine Alienverschwörung zu graben: TV Now wird nämlich am 1. Mai 2020 die zweite Staffel vonzum Abruf bereit stellen – und zwar als Box-Set. Die neue Season von «Project Blue Book» umfasst zehn Episoden, die das Publikum immer tiefer in die Sci-Fi-Mysterystory ziehen, die zu Beginn der Serie noch auf einem realen Projekt der U.S. Air Force fußte.Die neuen Folgen, die in den USA dieses Frühjahr bei History gezeigt wurden, führen das Publikum nach Roswell in New Mexico, das seit über 70 Jahren Mittelpunkt massiver Verschwörungstheorien ist. Produziert wird die Serie von Robert Zemeckis, David O'Leary und Sean Jablonski.Im Mittelpunkt der Serie stehen U.S. Air Force Pilot Captain Michael Quinn (Michael Malarkey) und College-Professor Dr. J. Allen Hynek (Aidan Gillen), die nach Beweisen dafür suchen, dass Aliens wirklich existieren. In weiteren Rollen sind Thomas Kretschmann, Ksenia Solo («Lost Girl»), Laura Mennell («Man in the High Castle») und Neal McDonough («Desperate Housewives») zu sehen.