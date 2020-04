Corona sorgt für Höhenflug von News-Angeboten

TV-Markt

Informationen waren im März nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch bei den angebundenen Plattformen sehr gefragt.

: Um 1,1 Prozentpunkte verbesserte der Kölner Nachrichtensenderseinen Monatsmarktanteil im März. Die besseren Quoten sind eine klare Folge des gestiegenen Informationsbedürfnisses der Bevölkerung im Corona-Monat März. Noch im Februar hatte ntv bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nur 1,0 Prozent Marktanteil erreicht. Klar zulegen konnte derweil auch der zum Springer-Verlag gehörende News-Sendermit einem Plus von 0,6 Prozentpunkten. WELT liegt somit aber bei den Umworbenen mit nun 1,5 Prozent Marktanteil klar hinter den Kölner Mitbewerbern., der Ereigniskanal von ARD und ZDF bekam nur einen kleinen Corona-Push, verbesserte sich um ein Zehntel auf 0,9 Prozent. Im Gesamtmarkt sieht die Situation ähnlich aus: Hier steigerte sich ntv auf 1,6 Prozent (plus sechs Zehntel), WELT kommt hier auf 1,2 Prozent, gewann vier Zehntel hinzu. Für Phoenix ging es von 1,1 auf 1,2 Prozent nach oben.Die journalistische Gesamtreichweite der Mediengruppe RTL erreichte im März Unternehmensangaben zufolge nach Bekanntgabe der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mit täglich im Schnitt 29,84 Millionen Menschen ein neues Alltime-High. Dabei nutzen 21,44 Millionen Zuschauer das lineare TV und 8,40 Millionen Unique User die digitalen Plattformen von Angeboten wie ntv und RTL.de. Das bedeutet ein Plus von 24 Prozent. Kein anderer Medienanbieter in Deutschland erreicht damit täglich so viele Menschen mit seinen journalistischen Angeboten. Stark gefragt sei in diesem Zusammenhang übrigens auch der zur Gruppe gehörende Streamingdienstgewesen: 5,95 Millionen Unique User seien gemessen worden,kam auf 3,9 Millionen.Stark sind auch bei TV Now die Abrufzahlen journalistischer Inhalte: Die Nutzung von «RTL Aktuell»- und ntv-Inhalten bei TV Now sei im Vergleich zu Zeiten vor der Bekanntgabe der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Virus um über 70 Prozent gestiegen. Die TV-Now-Doku «Stunde Null» zur Corona-Krise sei die gefragteste Doku des Senders aller Zeiten – wäre also noch populärer als Laura & Wendler-Formate. Der Streamingdienst hat sich zudem ein bisschen in die Karten schauen lassen und die populärsten Inhalte des Monats März genannt: Platz ging dabei an «Der Bachelor», direkt gefolgt von der Primetime-Show mit Oliver Pocher und Michael Wendler. Auch auf dem dritten Platz liegt mit «Let’s Dance» eine RTL-Show. Fünfter wurde «DSDS», Sechster die Kuppelshow «Temptation Island».Ein Zuschauerplus von 14 Prozent hätte ProSiebenSat.1 mit seinen Sendern wegen der Coronakrise verbucht. Die Nettoreichweite der 14- bis 29-Jährigen pro Tag erhöhte sich in der letzten Woche im Vergleich zum Februar um starke 21 Prozent.legte übrigens im Monat März im linearen TV leicht zu, steigerte sich um ein Zehntel auf 1,9 Prozent bei allen.erzielte im Corona-Monat 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen,landete bei genau einem Prozent.VOXup, der im Dezember startete VOX-Ableger, hat nach wie vor Erfolg mit der US-Fiction: Die Krimi-Serie «Rizzoli & Isles» erreichte am 30. März mit 190.000 Zuschauern ab drei Jahren einen neuen Bestwert. Der stärkste Tag des Kanals bei den 14- bis 49-Jährigen war der 06. März mit 0,7 Prozent Marktanteil. Der durchschnittliche Marktanteil in dieser Altersklasse lag weiter bei 0,2 Prozent., das vor allem auf ältere Zuschauer ausgerichtet ist, kam auf tolle 1,7 Prozent Marktanteil bei allen, ein Zuwachs um 0,1 Punkte. Bei den 14- bis 49-Jährigen legte der Kanal in gleichem Umfang zu; auf nun 1,3 Prozent.Quasi halbiert hat sich der Monatsmarktanteil vonim fast sportfreien Monat. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es beim Discovery-Kanal von 0,6 auf 0,3 Prozent nach unten.blieb hingegen erstaunlicherweise mit weiterhin 0,5 Prozent absolut stabil. Blickt man auf den März 2019, damals noch mit Eishockey-Play-Offs im Programm, ist ein Verlust von zwei Zehnteln erkennbar.Im Kinderfernsehmarkt, für den der Zeitraum sechs bis 20.15 Uhr und die Zielgruppe drei bis dreizehn Jahre von Relevanz ist, liegtweiter vorne:erzielte im März einen durchschnittlichen Marktanteil von 19,9 Prozent in der entsprechenden Altersklasse und hält damit die Konkurrenz weiter auf Abstand. Derkam auf 16,0 Prozent,holte 6,6 Prozent und dererreichte 14,4 Prozent. Für Disney ist dies ein außerordentlich guter Free-TV-Wert. Das Wachstum im Disney Channel zieht sich auch durch die Primetime: Der Marktanteil bei Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren liegt bei 1,3 Prozent und entspricht damit einer Steigerung von 11,2 Prozent gegenüber März 2019. Die Webeblockreichweite konnte hier ebenso um ganze 20,8 Prozent gesteigert werden.