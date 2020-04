Primetime-Check

Wie erfolgreich war eine Krimi-Wiederholung im ZDF? Punkteten bei RTL die Fernsehmomente?

6,12 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ließen sich am Dienstag um 20.15 Uhrnicht entgehen, der Marktanteil lag bei 17,4 Prozent. Mit 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 14,3 Prozent. Ab 20.40 Uhr folgten die Serienund, die 5,52 und 4,91 Millionen Zuseher erreichten. Beim Gesamtpublikum erzielte Das Erste 15,9 und 14,8 Prozent, beim jungen Publikum wurden 8,0 und 6,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Mit, das um 22.10 Uhr auf Sendung ging, holte man 3,63 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent bei allen sowie 7,2 Prozent beim jungen Publikum.Das ZDF wiederholte, die Krimi-Reihe fuhr ab 20.30 Uhr 5,05 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile bewegten sich bei 14,7 und 5,2 Prozent bei den jungen Leuten. Dasgenerierte ab 22.00 Uhr 5,36 Millionen Zuschauer und 18,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen sogar 9,8 Prozent auf dem Papier. Auch ProSieben schickte eine Wiederholung ins Rennen:, Folge eins aus dem vergangenen Jahr, erzielte 1,24 Millionen Zuschauer. Mit 7,1 Prozent in der Zielgruppe wurde ein ordentlicher Wert erzielt.brachten RTL 1,88 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 0,93 Millionen Zuschauer erzielt. Der Sender sicherte sich 11,5 Prozent Marktanteil. Eine gute Figur machte RTLZWEI mit den Doku-Soapsund, die auf 1,46 und 0,99 Millionen Zuseher kamen. Bei den jungen Zuschauern verbuchte man fabelhafte 9,2 und 8,2 Prozent Marktanteil. Bei VOX sorgten die Allestester beifür 8,2 Prozent, insgesamt wollten 1,40 Millionen Menschen das Format sehen.Zwei Folgen vonsorgten in Sat.1 für 1,90 und 2,05 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen verbuchte der Münchener Sender 7,9 und 8,4 Prozent. Mitsorgte man für nur noch 6,7 Prozent. Die Kabel-Eins-Filmeundunterhielten 0,86 sowie 0,64 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam der Sender auf 5,9 und 5,2 Prozent.