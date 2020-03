«Kitchen Impossible» klettert auf 15 Prozent Marktanteil

Quotennews

Der Trend der VOX-Show zeigte weiter überragend nach oben. Der Reichweitenrekord der vergangenen Woche wurde noch einmal überboten.

Mit der aktuellen Staffel liefbesser denn je. Keine Sendung fiel am Sonntagabend in diesem Jahr unter zehn Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Sehbeteiligungen und Reichweiten klettern zuletzt Woche für Woche. Bereits vor acht Tagen wurde eine neue Rekordreichweite erreicht. An diesem Sonntag steigerte sich die Zuschauerzahl in Zeiten von Corona noch einmal um 80.000. So schalteten ab 20.15 Uhr 2,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und sorgten für stattliche 7,6 Prozent Marktanteil - keine andere Sendung war abseits der Öffentlich Rechtlichen beim Gesamtpublikum in der Primetime erfolgreicher. Im Anschluss blieben sogar 1,30 Millionen Zuseher fürund hielten die Sehbeteiligung am späten Abend mit 9,7 Prozent weiter ganz oben.Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerten sich Tim Mälzer und Tim Raue auf bärenstarke 15,0 Prozent Marktanteil. Damit toppte die neue Folge «Kitchen impossible» den bisherigen Staffelbestwert von 14,8 Prozent im Februar. Im Vergleich zur Vorwoche kletterte die Sendung um 1,3 Prozentpunkte nach oben. Im 15-Tages-Vergleich war es sogar eine Verbesserung von 4,8 Prozentpunkten. Mit einem gelungenen Finale kletterte VOX noch einmal in die oberste Riege der Privatsender.Im Anschluss sprang auch für «Prominent» ein neuer Reichweitenrekord aus. In der klassischen Zielgruppe holte das Magazin zudem den besten Marktanteil seit über einem Jahr. Die Sendung freute sich ab 23.40 Uhr über 0,78 Millionen junge Zuschauer und 16,7 Prozent Sehbeteiligung. Am Vorabend warbereits gut unterwegs. Mit einer Steigerung von 1,8 Prozentpunkten auf 8,6 Prozent schaffte es das Format nach zwei Wochen bei den Werberelevanten wieder über den Senderschnitt.