Primetime-Check

Wie lief es für «DSDS» eine Woche vor dem Finale? Wie schnitt Senta Bergers letzter Fall in «Unter Verdacht» ab? Dies und mehr im Primetime-Check …

Mit 7,03 Millionen Zuschauern und 19,8 Prozent Marktanteil hat sich Senta Berger mit hervorragenden Quoten verabschiedet: So viel erreichte nämlich ihre letzte Folgeim ZDF. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Krimireihe 6,9 Prozent Marktanteil. Das Erste hat mit dem Film4,79 Millionen Zuschauer unterhalten, daraus folgten 13,4 Prozent Marktanteil. Schöne 8,7 Prozent gab es beim jungen Publikum damit zu holen. RTL wurde mittrotz Staffel-Negativrekord Zielgruppen-Gewinner: 14,6 Prozent Marktanteil standen für die RTL-Castingshow zu Buche, 1,39 Millionen Jüngere schauten zu. 3,67 Millionen Menschen haben insgesamt zugesehen.Sat.1 kam RTL sehr nahe: Der Disney-Animationsfilmhat 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreicht, 1,37 Millionen Umworbene schalteten ein. 2,22 Millionen Zuseher waren insgesamt für den tierischen Spaß zu haben.hat dagegen bei ProSieben versagt, mehr als 8,1 Prozent waren bei den Werberelevanten nicht zu holen. 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige waren zugegen, insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 1,32 Millionen. VOX war damit zur besten Sendezeit erfolgreicher als ProSieben – und zwar dank. 0,94 Millionen junge Zuseher brachten VOX nämlich 9,4 Prozent Marktanteil ein. 2,18 Millionen betrug die Reichweite bei den Älteren.Gar nicht in Schwung kam RTLZWEI:blieb zuerst bei 4,1 Prozent Marktanteil hängen,im Anschluss bei 3,9 Prozent. Bei 0,70 Millionen lag die Gesamtreichweite um 20.15 Uhr, danach ging es auf 0,40 Millionen runter. Kabel Eins hat insgesamt bis zu 1,04 Millionen Zuseher angesprochen mit. Stück für Stück ging dabei die Zielgruppen-Quote hoch, von anfänglich 4,4 über 4,5 auf schlussendlich ordentliche 5,6 Prozent.legte sogar noch eine Schippe drauf und durfte sich über 6,5 Prozent freuen.