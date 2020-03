«Die Sat.1 Comedy Konferenz» verfehlt Millionen-Marke

Quotennews

Die rund vierstündige Sendung, moderiert von Hugo Egon Balder und Ruth Moschner, war somit kein Erfolg. Auch Kabel Eins musste kleine Brötchen backen – mit «Rosins Restaurants».

Es war kein guter Abend für zwei große Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die Idee, verschiedene Comedians zurmit Hugo Egon Balder und Ruth Moschner zusammenzuschalten, ging letztlich nicht auf. Das Primetime-Format, das rund vier Stunden andauerte, kam mit im Schnitt nur sechs Prozent Marktanteil bei den Umworbenen auf keinen grünen Zweig. Insgesamt sahen gerade einmal 0,91 Millionen Menschen zu.Schwach unterwegs war bei Kabel Eins auch eine neue Folge der Produktion. Frank Rosin begeisterte mit de zweistündigen Format ab 20.15 Uhr nur 0,83 Millionen Menschen ab drei Jahren. Bei den Umworbenen landete die Red Seven Entertainment-Produktion bei mageren 3,2 Prozent. Kabel Eins hat donnerstags zuletzt deutliche Probleme, «Unser Kiosk» lief zuletzt teils sogar noch schwächer.Weiterhin gefragt ist bei Kabel Eins das Vorabend-Format- auch in Zeiten geschlossener Gaststuben in ganz Deutschland. Ab 18 Uhr holte die aktuelle Sendung 7,1 Prozent Marktanteil bei den Jungen und übertraf somit den üblichen Senderschnitt. 0,87 Millionen Menschen schauten zu – keine andere Sendung des Kanals hatte am Donnerstag eine höhere Reichweite.