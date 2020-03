Primetime-Check

Das Erste informierte mit7,43 Millionen Menschen, darunter befanden sich 1,63 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit wurden ab 20.15 Uhr großartige 20,3 Prozent bei allen und 15,2 Prozent bei den Jüngeren generiert.schloss ab 20.30 Uhr mit sehr tollen 16,4 Prozent insgesamt und sehr starken 10,7 Prozent an.erreichte ab 21 Uhr 6,29 Millionen Fernsehende. Die Marktanteile lagen bei 19,5 Prozent insgesamt und bei akzeptablen 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dierundeten die Primetime im Ersten mit 17,8 und 9,9 Prozent ab. Im ZDF lenkte4,87 Millionen Menschen von ihren Sorgen ab. Das führte zu guten 14,2 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren waren ebenfalls gute 6,0 Prozent drin. Dasschloss mit sehr guten 15,8 Prozent und großartigen 10,5 Prozent an.landete bei sehr guten 15,2 Prozent Marktanteil bei allen und bei 9,0 Prozent bei den Jüngeren. Die Reichweite belief sich auf insgesamt 3,02 Millionen Interessenten.ProSieben lockte mit2,73 Millionen Neugierige zu sich. In der Zielgruppe wurden sehr beeindruckende 18,9 Prozent Marktanteil eingefahren.folgte mit 1,17 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und mit sehr guten 11,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Bei RTL scheiterte eine Doppelfolgebeim Gesamtpublikum: Nur 1,87 und 1,53 Millionen Serienfans schauten rein. Die Umworbenen führten die Serie immerhin zu mäßigen 10,2 und mauen 9,3 Prozent Marktanteil. Zwei Folgenfolgten ab 22.15 Uhr mit 1,21 und 1,10 Millionen Comedyfans und mit mauen 8,5 und 8,9 Prozent bei den Werberelevanten. VOX erreichte mit1,80 Millionen Sci-Fi-Fans, danach unterhielt1,29 Millionen Actionfans. In der Zielgruppe kamen gute 7,4 und sehr starke 11,4 Prozent Marktanteil zusammen.In Sat.1 flopptemit gerade einmal 0,91 Millionen Interessenten. Mit 6,0 Prozent Marktanteil standen in der Zielgruppe nur maue Zahlen auf der Rechnung. RTLZWEI brachte es mitauf 0,90 Millionen Neugierige,folgte mit 0,65 Millionen. Die Umworbenen bescherten dem Privatsender akzeptable 5,0 und 5,1 Prozent. Kabel Eins schlussendlich erreichte mit0,83 Millionen Fernsehende. Die Werberelevanten sorgten für magere 3,2 Prozent. Dasfolgte mit 0,75 Millionen und 3,9 Prozent.