«WrestleMania»-Woche bei ProSieben Maxx

TV-News

Zur Vorbereitung auf «WrestleMania 36» wiederholt ProSieben Maxx demnächst ein Wrestling-Event pro Nacht.

Bei ProSieben Maxx steht demnächst Nacht für Nacht Wrestling an: Am kommenden Wochenende startet der Spartensender die. Im Rahmen dieser Programmwoche gibt es täglich je ein «WrestleMania»-Event der vergangenen Jahre zu sehen. Das soll als Einstimmung für das «WrestleMania»-Event dienen, das erstmalig über zwei Nächte hinweg am 4. und 5. April stattfindet und über WWE Network zu sehen sein soll.Schon länger ist bekannt, dass WWE und 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, eine mehrjährige Vertragsverlängerung unterzeichnet haben. Somit bleiben die Wrestling-Formate «Raw» und «SmackDown» weiterhin im Spätabendprogramm von ProSieben Maxx.Und das ist der Fahrplan der «WrestleMania»-Week bei ProSieben Maxx:«WrestleMania 29», Samstag, 28. März, 00:05 Uhr«WrestleMania 30», Sonntag, 29. März, 23:10 Uhr«WrestleMania 31», Montag, 30. März, 00:25 Uhr«WrestleMania 32», Dienstag, 31. März, 23:00 Uhr«WrestleMania 33», Mittwoch, 1. April, 00:00 Uhr«WrestleMania 34», Donnerstag, 2. April, 23:55 Uhr«WrestleMania 35», Freitag, 3. April, 00:55 Uhr«WrestleMania 36 Kickoff», Samstag, 4. April, live ab Mitternacht