Neue HGTV-Serie: Christina Anstead macht Immobilienträume wahr

«Christinas kalifornischer Traum» wird ab Mai in deutscher Erstausstrahlung zu sehen sein.

Anfang Mai startet bei Home & Garden TV ein neues Format:wird auf dem Spartensender vom 7. Mai an immer donnerstags um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung laufen. In dem Format dreht sich alles um Christina Anstead und ihr Talent darin, Immobilien zu verschönern. Das stellt sie schon länger in «Haus-Makeover» unter Beweis, wo sie mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Ant Anstead (bekannt aus «Die Gebrauchtwagen-Profis» auf DMAX) Häuser aufmöbelt.In ihrem neuen Format bricht Christina Anstead zu neuen, glanzvollen Ufern auf. In «Christinas kalifornischer Traum» verwandelt die Immobilienexpertin veraltete Objekte ihrer Kunden in luxuriöse High-End-Häuser. Die dabei entstehende Inspiration kann sie gut gebrauchen, denn: die Amerikanerin ist selbst auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und ihre Familie.Sie kommentiert: "Viele Zuschauer kennen mich noch vom Haus-Flipping. Aber ich habe noch viele weitere Facetten zu bieten!" Weiter sagt sie: "Ich bin frisch verheiratet, Mutter einer Patchworkfamilie und habe ein neues Geschäft gegründet. Meine neue Sichtweise auf die Dinge hat mir vieles eröffnet. Ich helfe Menschen bei der Gestaltung schöner Räume, in denen sie Zeit mit ihren Familien verbringen können. Ein Zuhause für jemanden neu gestalten zu dürfen, hat einen ganz besonderen Zauber für mich."