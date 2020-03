VOX-Urlauber müssen warten

TV-News

Auch ein Special der «Shopping Queen» mit Drag Queens muss verschoben werden.

Der Kölner Fernsehsender VOX gibt weitere Programmänderungen bekannt, die vermutlich mit Produktionsverzögerungen wegen des Coronavirus zusammenhängen. So verfolgt die TV-Station ihren Plan,am ersten Aprilsonntagvorabend zu zeigen, nicht weiter. Anstelle des Neustarts soll nun das bekannte Format «Biete Rostlaube, suche Traumauto» ausgestrahlt werden.Das ist nicht die einzige Programmänderung am 5. April – neben dem Slot um 18.10 Uhr ändert sich auch das Line-Up in der Primetime. Eigentlich sollte es hier eine das Thema Drag Queens behandelnde Primetime-Ausgabe vonzu sehen geben, doch auch darauf müssen Fans des Senders nun warten. Stattdessen wird der Lauf von «Kitchen Impossible» verlängert.Am kommenden Sonntag steht hier eigentlich das Staffelfinale mit einem weiteren Duell Mälzer vs. Raue an, am ersten Aprilsonntag nun setzt VOX auf eine Wiederholung. Gezeigt wird noch einmal, wie sich Tim Mälzer und Max Stiegl duellieren. Die Episode ist aus der 2019er-Staffel.