VOX muss in der Daytime auf Wiederholungen setzen

TV-News

In der Primetime gibt es bald ein Wiedersehen mit schon gezeigten «Magnum P.I.»-Folgen.

Großflächig seinen Programmplan anpassen muss der Kölner TV-Sender VOX . Am Montagnachmittag wurde bekannt, dass der Sender mit sofortiger Wirkung auf die mittwochs geplanten US-Formate «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» sowie «New Amsterdam» verzichtet und zunächst ein neues Live-Format mit Mark Forster ins Programm nimmt. Jetzt ist klar: Von der Forster-Sendung, die die Firma Talpa umsetzt, sind zunächst zwei Ausgaben geplant. Ab dem 8. April plant VOX in der Mittwochs-Primetime mit zwei Re-Runs der US-Serie «Magnum P.I.» (erste Staffel) und «Law & Order: SVU» (ab 22.10 Uhr, ebenfalls im Doppelpack).Zudem erklärte VOX, dass man sein Tagesprogramm anpassen müsste. Am Sendungs-Line-Up konkret solle sich zwar nichts ändern, aber es müsste auf andere, schon gesendete Episoden zurückgegriffen werden. Genaue Gründe nannte VOX zwar nicht, aber es ist naheliegend, dass durch das Coronavirus die Herstellung von Nachschub bei Sendungen wie «Shopping Queen» oder «Das perfekte Dinner» zum Erliegen gekommen ist.VOX teilte mit, dass die Umbauten alle Formate der Zeitschiene von 14 bis 20.15 Uhr betreffe.