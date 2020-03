Überraschung: Bauses internationale Bauern dürfen wieder in die Primetime

TV-News

Besondere Ehre: Die neue Staffel der Kuppelshow wird befördert, sie läuft fortan sonntags. Jede Folge bekommt zudem mehr Sendezeit.

Der zweiten Staffel der von RTL beauftragten und gesendeten Kuppelshowwird eine besondere Ehre zu Teil. Die sechs neuen Episoden laufen - wie schon 2019 - wieder in der Primetime, allerdings nicht mehr im Hochsommer, sondern während der regulären TV-Saison. Die neue Staffel soll kurz nach Ostern, am 19. April, starten. Die Sendung wandert dann vom Montagabend auf den Sonntagabend. Für die Dauer von sechs Wochen wird RTL sonntags um 20.15 Uhr also keine Filme zeigen, sondern Inka Bauses internationale Bauern.Die erste Staffel der Produktion kam zurückliegenden Sommer auf zwischen 13,5 und 16,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten, was die Programmmacher in Köln wohl zufriedenstellte. In der Tat beeindruckend waren die teils erreichten 4,2 Millionen Seher, die für Hochsommer ungewöhnlich sind.In den neuen und schon fertig produzierten Episoden sind Landwirte aus Ungarn, Italien, Südafrika, Indien und Australien zu sehen. Im weiteren Verlauf des Sonntagabends wird RTL ab 22.45 Uhr auf Wiederholungen von «Llambis Tanzduell» setzen, das ebenfalls am 19. April im RTL-Vorabend anläuft.