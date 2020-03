Volle Staffel: RTL setzt auf «Llambis Tanzduell»

TV-News

Die erste Staffel soll noch im April starten.

Der Kölner TV-Sender RTL setzt seine Showmit einer vollen ersten Staffel fort. Eine Politausgabe des Formats mit dem «Let’s Dance»-Juror lief im April 2019 am späten Freitagabend und erzielte 15,9 Prozent bei den Umworbenen (gesamt 2,04 Millionen Reichweite). Eine Wiederholung kam im Sommer 2019 noch auf 13,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Jetzt wird aus dem Spätabendformat eine Vorabendsendung.RTL will sie ab dem 19. April, also dem Wochenende nach Ostern, immer sonntags um 19.05 Uhr einsetzen. Die Serie füllt somit unter anderem die Lücke, die das Fehlen von «Schwiegertochter gesucht» auf dem Slot reißt. Bekanntlich soll aus der schrägen Kuppelshow ja eine etwas ernsthaftere Kuppelsendung für die Primetime werden.Von «Llambis Tanzduell» sind im Frühjahr nun sechs rund einstündige Episoden geplant, in denen zwei Profitänzer in ferne Länder zu lokalen Experten geschickt werden, damit sie unbekannte Tänze lernen.