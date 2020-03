Im April bei RTL: Sie wissen wieder nicht, was passiert

TV-News

Drei neue Folgen der Liveshow sind für Samstagabend geplant.

Es geht wieder los - vermutlich zwar in anderer Form als bisher, aber immerhin: Die Moderatoren Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die seit Montag zunächst jeden Abend ein TV-Date in der RTL-«Quarantäne-WG» haben, sollen ab dem 18. April 2020 immer samstags um 20.15 Uhr wieder gegeneinander antreten. In drei neuen Live-Folgen vonwird auch Barbara Schöneberger wieder dabei sein. Im Quotenmeter.de-Interview im zurückliegenden Herbst hatte Günther Jauch schon verraten, dass RTL für das Jahr 2020 mehr Folgen der populären Show mit dem Trio bestellt hat. 2019 waren es vier Stück, 2020 könnten es insgesamt sechs Stück werden. Demnach würden nach der Sommerpause noch einmal drei Episoden kommen.Wie üblich handelt es sich bei dem Format um eine abendfüllende Produktion, deren Ende aktuell auf grob Mitternacht beziffert ist. Ab null Uhr plant RTL dann mit Re-Runs der Kuppelshow «Temptation Island».2019 holten die vier Episoden des Formats mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch bis zu 2,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Quoten auf bis zu 19,4 Prozent - und fielen nie unter die Marke von 17,3 Prozent. Das Konzept bleibt auch 2020 erhalten: Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk wissen zu Beginn der Show gar nichts: weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird, geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie antreten werden oder wer den Gewinn von 50.000 Euro im Fall des Sieges erhalten wird.