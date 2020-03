Greg-Daniels-Serie «Upload» wird Amazon-Mai-Highlight

Vermischtes

Die neue Sci-Fi-Comedyserie spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft.

Der Streamingdienst Amazon Prime hat einen Starttermin für die neue Sci-Fi-Comedyseriebestimmt. Diese soll am 1. Mai 2020 weltweit anlaufen. «Upload» kommt von Schöpfer Greg Daniels, der zuvor an Formaten wie «The Office» und «Parks and Recreation» arbeitete. In Deutschland sollen alle zehn Folgen auf einen Schlag sowohl in der Originalfassung als auch in deutscher Synchronisation bereit stehen.«Upload» dreht sich um einen jungen App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell), der nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto im Krankenhaus landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Nachdem er sich überstürzt mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) abgesprochen hat, entscheidet er sich dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, das „Lakeview“ der Firma Horizen, geuploaded zu werden. Nach dem Upload in Lakeview trifft Nathan seinen Kundenservice-„Engel“ Nora Anthony (Andy Allo). Zunächst ist Nora nur seine charismatische Concierge und Führerin. Doch schon bald wird sie zu einer Freundin und Vertrauten, die ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Verlängerung des Lebens zurechtzufinden.Daniels erklärte in einem offenen Brief, dass er sich mit der Thematik der Serie schon seit 2008 befasse und ganz konkret seit sechs Jahren an der Serie arbeite. Er selbst bezeichnet das Werk als eine Mischung aus Sci-Fi, Romanze, Comedy und Mystery. Besonders freue er sich auf den „neuen Cast“, er freue sich darauf, wenn das Publikum diesen bald kennenlerne.