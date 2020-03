Für Kinder und Jugendliche: Amazon schaltet kostenpflichtige Serien frei

Vermischtes

Das Online-Versandhaus Amazon reagiert auf die weltweiten Shutdowns und stellt mehr als 40 verschiedenen Programme kostenfrei zur Verfügung.

Die Verantwortlichen von Amazon wollen den Kindern und Jugendlichen ein kostenfreies Alternativprogramm zum Fernsehen geben. Aus diesem Grund hat die Führungsriege des weltweitenVersandkonzernes Teile von Prime Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zu dein Inhalten gehören unter anderem die Serien für Kinder im Vorschulalter wie «Creative Galaxy», «If You Give A MOuve a Cookie» und «Jessy and Nessy».Weitere kostenfreie Originale sind «Pete the Cat», «The Snowy Day», «The Stinky & Dirty Show» und «Tumble Leaf». Für die sechs- bis elfjährigen Kinder stellt man «Costume Quest», «Danger & Eggs» und «The Dangerous Book for Boys» zur Verfügung. Auch Lizenzinhalte wie «Peppa Pig», «Feuerwahrmann Sam», «Ben & Holly’s Little Kingdom» als auch die allseits bekannten «Teletubbies» sind dabei.Bei der Amazon-Tochterfirma IMDb werden – zumindest für die Amerikaner – auch noch 80 Familienfilme, die aber von Werbung unterbrochen werden, frei angeboten. Das Angebot umfasst die «Scooby Doo»-Reihe, die zwei «Stuart Little 2»-Filme, «Rugrats From Space», ein paar «Muppets»-Filme und die zwei Streifen von «Charlie – Alle Hunde kommen in den Himmel». Amazon verdient mit den Programmen zunächst weniger Geld, doch dies ist auch eine Werbeaktion für die zwei Film- und Serienangebote. Der Konzern erhofft sich nach dem Ende der Paywall-Abschaltung, dass die User Gefallen am Programm fanden, und ein 119 Dollar Prime-Angebot abonnieren.