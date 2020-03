Corona-Talk: ProSieben räumt Mittwochs-Primetime frei

TV-News

So viel Live-Fernsehen gab es zur Primetime schon lange nicht mehr. Anstelle einer geplanten «Transformers 3»-Wiederholung wird bei ProSieben am Mittwoch ab 20.15 Uhr geredet.

Live-Fernsehen steht in Zeiten von Corona ganz hoch im Kurs – sei es am Sat.1-Vorabend bei einem neuen Luke-Format, oder bei RTL: Dort läuft ab diese Woche jeden Abend um 20.15 Uhr eine neue Live-Sendung mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher . Auch ProSieben wird in dieser Woche eine recht spontane Live-Sendung in sein Programm integrieren. Anstelle der Wiederholung des Filmswird am Mittwoch ab 20.15 Uhr zwei Stunden lang getalked.soll ein interaktives Call-In-Talkformat mit Moderator Stefan Gödde werden.Ein Expertenteam, darunter der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) sowie Arzt und Biochemiker Prof. Dr. Alexander Kekulé, wollen Antworten auf Zuschauerfragen liefern. RedSeven Entertainment produziert die Sendung, zu der unter dem #ProSiebenLive in den sozialen Medien geschrieben werden kann.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erklärt: "Unser interaktiver Live-Talk «ProSieben Live. Deutschland fragt zu Corona» stellt die Fragen der Menschen zu #Covid19 in den Mittelpunkt und sorgt für Aufklärung. «ProSieben Live» ordnet ein, klärt auf und gibt Antworten. Und zwar zur besten Sendezeit."