RTL startet tägliche Live-Show mit Jauch, Gottschalk & Pocher

TV-News

Corona macht's möglich: Bereits ab Montag läuft bei RTL eine neue Sendung, in der sich die drei Entertainer mit der aktuellen Situation in Deutschland befassen. Verbunden sind sie dabei per Videochat; Oliver Pocher wurde erst kürzlich positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Krise sorgte in den vergangenen Tagen schon für zahlreiche zusätzliche News-Formate, nun kündigen die Sender zunehmend auch neue Unterhaltungsformate an. Sat.1 wird am Montag eine tägliche Vorabendshow mit Luke Mockridge starten und am Donnerstag zudem «Die Sat.1 Comedy-Konferenz» mit Hugo Egon Balder und Larissa Rieß live ausstrahlen (wir berichteten ). Nun reagiert auch RTL auf die besondere Situation und kündigt bereits für den morgigen Montag, 23. März, eine neue Live-Sendung zur besten Sendezeit an. Diese hört auf den Titelund setzt auf große Namen. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher tauschen sich in dem Format miteinander aus und erklären, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen.Das Besondere an der Live-Sendung: Laut RTL soll «Die Quarantäne-WG» vorerst täglich um 20.15 Uhr produziert werden. Der Kölner Privatsender verspricht ein einstündiges Format, in dem es "informativ, ernst und lustig zugleich" zugeht. Gesundheitliche und wirtschaftliche Sorgen sollen thematisiert werden, doch auch Unterhaltung werde nicht zu kurz kommen. Neben den drei Entertainern kündigt RTL zudem Überraschungsgäste an. "Wir leben gerade in ganz besonderen Zeiten, es passieren Sachen, die wir sonst noch nie mitgemacht haben", lässt sich Oliver Pocher vor dem Start der neuen Sendung zitieren. Pocher wurde erst vor einigen Tagen positiv auf Corona getestet, dementsprechend wisse er, wie es ist, als Corona-Patient gelangweilt zuhause zu sitzen."Obwohl mir klar ist, dass beim Casting unter meinem Namen 'Vertreter Risikogruppe' stand, freue ich mich auf dieses TV-Experiment. Ich glaube nämlich daran, dass Fernsehen nicht nur Begierden erwecken darf, sondern auch Bedürfnisse erfüllen muss. Jetzt heißt es: zusammenrücken und zeigen, dass wir alle in einem Boot sitzen", erklärt Thomas Gottschalk. Günther Jauch betont, dass Menschen dieser Tage zusammenhalten müssten, indem sie aber nicht zusammen seien. "Das ist für uns alle eine nie dagewesene Situation. Millionen kommunizieren deshalb hauptsächlich digital miteinander. So ist die Idee der «Quarantäne-WG» entstanden", sagt Jauch.Alle Zuschauer ermutigt RTL unterdessen dazu, sich an der Sendung zu beteiligen und in den sozialen Medien Fragen unter dem Hashtag #QuarantäneWG zu stellen. Wie lange die Show im RTL-Programm bleiben wird und welche konkreten Programm-Änderungen die tägliche Sendung mit sich bringt, ist noch nicht bekannt. Produziert wird «Die Quarantäne-WG» von i&u TV.