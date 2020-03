Promis in Quarantäne: Noch eine Corona-Live-Show in Sat.1

TV-News

Hugo Egon Balder und Larissa Rieß melden sich in einer Liveshow aus ihrer eigenen Stube – und haben zahlreiche Promis zugeschaltet.

Sat.1 nimmt in der kommenden Woche eine weitere Liveshow ins Programm – nach der morgendlichen Verlängerung des «Sat.1 Frühstücksfernsehen» und der ebenfalls am Montag startenden Vorabendshow mit Luke Mockridge (immer um 18 Uhr) werden Hugo Egon Balder und Larissa Rieß am Donnerstag, 26. März, live ab 20.15 Uhrpräsentieren. Die Show trägt den Beinamen „Promis in Quarantäne“.Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs, ein Überraschungsgast aus L.A. sollen per Video-Konferenz zugeschaltet werden. Die Gäste sollen ihre Stand-Ups vortragen oder einfach von ihrem neuen Alltag in Quarantäne berichten.Hugo Egon Balder und Larissa Rieß spielen sich im Studio die Videokonferenz-Bälle zu. Und sie sind nicht allein: Im "Publikum" sitzen Schaufensterpuppen. Wieso? An jedem Puppenkopf ist ein Tablet befestigt. Per Handy können sich die Zuschauer dazuschalten und somit live im Studio dabei sein.