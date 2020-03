Auch TV-Event Screenforce Days abgesagt

Vermischtes

Die deutsche Branche wollte sich Anfang Juni in Köln treffen. Dort sollten die neuen TV-Highlights präsentiert werden.

Die nächste Fernsehmesse weicht dem Coronavirus aus: Die diesjährigen Screenforce Days, geplant für die erste Juni-Woche, werden nicht stattfinden. In den Kölner MMC-Studios hatten in den zurückliegenden Jahren die großen TV-Sender geballt an zwei Tagen Kunden und Journalisten ihre Pläne für das anstehende TV-Jahr präsentiert.Im vergangenen Jahr besuchten rund 2.300 Teilnehmer aus Unternehmen und Agenturen das zweitägige Vermarktungsevent.Martin Krapf, Geschäftsführer Screenforce: „Die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat für uns alle derzeit oberste Priorität. Die Absage unseres Lead-Events war deshalb zwingend, so sehr wir das bedauern. Aber wir wollen auch nach vorne schauen! Unsere Gattungsthemen und die Kommunikation mit unseren Marktpartnern werden wir deshalb bis auf weiteres auf digitales Bewegtbild verlegen – und freuen uns darüber hinaus auf die Screenforce Days 2021.“