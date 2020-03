«Germanys Next Topmodel»: Bei den Jungen gefragtestes Unterhaltungsformat am Donnerstag

Quotennews

Die Modelsuche lief am Donnerstagabend rund zweieinhalb Stunden lang.

Viel zu tun hätten die Mädels in der neuesten Folge der ProSieben-Castingshow. In der leicht verlängerten Folge (Ende erst um 22.50 Uhr) ging es für die angehenden Models von Casting-Termin zu Casting-Termin. Im Schnitt verfolgten. 1,51 Millionen Umworbene sahen die Ausgabe im ProSieben-Programm, am Donnerstag war man somit das gefragteste nicht-nachrichtliche Format im deutschen Fernsehen. ProSieben generierte in den rund zweieinhalb Stunden gute 15,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt kam die Produktion aus dem Hause Red Seven Entertainment auf gute 2,27 Millionen Seher. Gegenüber der Vorwoche legte das Format um 0,19 Millionen Zuschauer zu; wegen der höheren TV-Nutzung verlor man bei den Jungen aber 1,4 Prozentpunkte in Sachen Marktanteil.Nach #GNTM setzte ProSieben auf das einstündige Magazin, das von 0,91 Millionen Menschen gesehen wurde. Die Sendung erreichte bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren noch gute 10,5 Prozent Marktanteil. Auf neun Prozent fiel das kurz vor Mitternacht gestartete FormatEbenfalls zweistellige Quoten fuhr am Donnerstag eine neue Ausgabe des Wissensmagazinsein. Ab 19.10 Uhr kam die rund einstündige Folge auf 1,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Gefragt war auch: Das in der 17-Uhr-Stunde gezeigte Live-Magazin aus München holte bei den jungen Leuten genau 14 Prozent.