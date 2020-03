«Vagrant Queen»: Gewitzte Sci-Fi-Comicadaption landet bei SYFY

TV-News

Bunte, schnelle, wilde Sci-Fi-Abenteuer, vom Comic ins Fernsehen: Im Mai startet SYFY «Vagrant Queen».

Im Mai befindet sich bei SYFY eine Ex-Königin auf Abwegen: In der Comicadaptionreist die frühere Königin Elida (Adriyan Rae) durch die entlegensten Winkel der Galaxie – stets verfolgt von den Schergen einer Regierung, die sie und ihre Blutlinie auslöschen will. Doch damit noch nicht genug: Elidas alter Freund Isaac (Tim Rozon) taucht unerwartet auf und behauptet, Elidas totgeglaubte Mutter sei noch am Leben. Also bildet Elida mit ihrem alten Kumpel und ihrer neuen Verbündeten Amae (Alex McGregor) eine waghalsige Rettungsaktion – aber ihr alter Erzfeind Commander Lazaro (Paul du Toit) will da ein Wörtchen mitreden …Wie dieses Weltallabenteuer weitergeht, ist ab dem 28. Mai 2020 exklusiv auf SYFY zu sehen. Der Bezahlsender zeigt «Vagrant Queen» dann als deutsche Fernsehpremiere, und zwar immer donnerstags um 20.15 Uhr. Die erste Staffel der Serie umfasst zehn Episoden.Die kreativen Fäden bei dieser Comicadaption führt Showrunnerin Jem Garrard. Das Format ist eine Produktion der Blue Ice Pictures Produktion und wurde im südafrikanischen Kapstadt gedreht. Jem Garrard ist nicht nur Showrunnerin, sondern auch ausführende Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Weitere ausführende Produzenten sind Lance Samuels und Daniel Iron sowie auf Seiten von Vault Comics F.J. DeSanto und Damian Wassel.