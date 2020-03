«Vida»: Staffel drei ist das Finale

US-Fernsehen

Am Mittwochabend kündigte der Pay-TV-Sender Starz das Ende seiner Serie an.

Der Pay-TV-Sender Starz wird seine Serie «Vida» mit der dritten Staffel beenden. Das Format, das auf der Kurzgeschichte „Pour Vida“ des amerikanischen Schriftstellers Richard Villegas Jr. inspiriert ist, ging erstmals am 6. Mai 2018 auf Sendung. In Deutschland konnte die Serie erstmals vor knapp zwei Jahren auf StarzPlay gesehen werden.Starz verlängerte die Serie im Mai 2019 um eine dritte Runde und vor Kurzem wurde der 26. April als Startdatum der neuen Staffel angekündigt. Die Verantwortlichen haben nun angekündigt, dass dies auch die letzte Season sein wird. „Dieser Abschied ist zu bittersüß für Worte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht traurig darüber bin, dass ich nicht wieder in diesen magischen Schriftstellerraum zurückkehren kann, um unsere Geschichte weiter zu schreiben“, teilte die Schöpferin, Showrunnerin und Regisseurin Tanya Saracho mit.„Ich hoffe, dass Sie in der Lage sind, dieser, unserer letzten Staffel, einen guten Abschied zu geben, denn lassen Sie mich Ihnen sagen, es ist eine starke Serie. Sie ist so fesselnd wie immer mit einigen Bildern und Themen, die ich noch nie im Fernsehen gesehen habe. Ich bin zutiefst stolz darauf", so Saracho weiter.