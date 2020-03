Tierbaby-Alarm im Disney Channel: «T.O.T.S.» im Anflug

TV-News

Flausch- und Knuddel-Warnung: Ab April lenkt im Disney Channel die Vorschulserie «T.O.T.S.» von aktuellen Sorgen ab.

Anfang des Jahres gab der Disney Channel bekannt, dieses Jahr mit der Ausstrahlung der Animationsseriezu beginnen. Nun, etwas mehr als zwei Monate später , reicht der Free-TV-Familiensender das konkrete Starttermin der Vorschulserie nach. Das farbenfrohe, freundliche Format wird am 20. April 2020 starten und ab dann täglich um 6.20 Uhr im Disney Channel laufen.Die 25-teilige Serie wurde in den USA erstmals im Sommer 2019 gezeigt. Sie wurde von Titmouse, Inc. und Blue-Zoo Productions für Disney Junior produziert. Im Mittelpunkt der Serie stehen der Pinguin Pip und der Flamingo Freddy. Die beiden Vögel mit Herz haben kürzlich ihre Flugausbildung beendet und dürfen daher die sonst Klapperstörchen vorbehaltene Aufgabe übernehmen, süße Tierbabys an ihre wartenden Eltern auszuliefern.Als das erste Lieferanten-Duo, das nicht aus Störchen besteht, haben die Freunde noch viel zu lernen. Aber mit Pips schlauem Köpfchen und Freddys warmem Herzen zeigen sie allen, dass es nicht darum geht, was für Federn und Flügel man hat, sondern dass das zählt, was sich darunter versteckt. Mit ihren kreativen Ideen zur Problemlösung zeigen sie den jungen Zuschauern auch, dass es nicht nur einen Weg gibt, ein Ziel zu erreichen.