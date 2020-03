Quotennews

Corona-Specials: Das Erste vor dem ZDF, Jahresrekord für «heute»

Manuel Weis von 18. März 2020, 08:58 Uhr

Ein 45 Minuten langes kurzfristig gezeigtes «ARD Extra» holte starke Werte am Dienstagabend. Auch im ZDF wurde umfassend informiert, hier stach vor allem das «heute-journal» heraus. Auch «heute» lief am Dienstag so gut wie lange nicht.

Deutschland befindet sich weiterhin im Ausnahmezustand: Seit Mittwoch sind nahezu alle Geschäfte geschlossen; systemrelevante Läden (etwa Apotheken oder Lebensmittelmärkte sind natürlich ausgenommen). Das Ziel: Den grassierenden Coronavirus eindämmen! «ARD Extra» zur Corona-Lage und informierte damit 45 Minuten lang 6,55 Millionen Menschen. Die erzielte Quote des Specials bei allen Zuschauern lag bei 17,8 Prozent. Auch bei den Jungen lief es mit 15,8 Prozent absolut herausragend. Schon zuvor hatte die 20-Uhr-«Tagesschau» mit 19,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein starkes Ergebnis eingefahren, 6,92 Millionen Menschen informierten sich dort.



Auch das «ZDF Spezial», das von 3,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit der Sondersendung erreichten die Mainzer somit mehr Menschen als sonst am Dienstagabend üblich. Die ermittelte Quote lag bei neun Prozent gesamt und 6,2 Prozent bei den Jungen. Sie stieg ab 21.45 Uhr ganz erheblich, als das «heute-journal» auf Sendung ging. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das halbstündige Nachrichtenmagazin im Schnitt 12,4 Prozent, insgesamt waren es 15,3 Prozent (Reichweite: 4,96 Millionen). Zu einem Sondereinsatz kam ab 22.15 Uhr auch «Maybrit Illner» - 3,30 Millionen Menschen sahen ihren Corona-Talk; mit 12,9 Prozent Marktanteil insgesamt und besonders mit den neun Prozent bei den Jungen kann das ZDF sehr zufrieden sein.



Gefragter als sonst waren im Zweiten übrigens auch die um 19 Uhr gezeigten «heute»-Nachrichten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden elf Prozent Marktanteil erreicht, insgesamt schauten 5,90 Millionen Menschen zu, was zu 21,4 Prozent Marktanteil führte. Die Nachrichtensendung holte somit die beste Gesamtreichweite dieses Jahres. 2019 liefen nur zwei Ausgaben stärker – beide übrigens während oder direkt nach sehr stark gefragten Sport-Events.

Deutschland befindet sich weiterhin im Ausnahmezustand: Seit Mittwoch sind nahezu alle Geschäfte geschlossen; systemrelevante Läden (etwa Apotheken oder Lebensmittelmärkte sind natürlich ausgenommen). Das Ziel: Den grassierenden Coronavirus eindämmen! Das Erste sendete auch am Dienstag um 20.15 Uhr wieder einzur Corona-Lage und informierte damit 45 Minuten lang 6,55 Millionen Menschen. Die erzielte Quote des Specials bei allen Zuschauern lag bei 17,8 Prozent. Auch bei den Jungen lief es mit 15,8 Prozent absolut herausragend. Schon zuvor hatte die 20-Uhr-mit 19,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein starkes Ergebnis eingefahren, 6,92 Millionen Menschen informierten sich dort.Auch das ZDF baute kurzfristig seine Primetime um. Ab 20.30 Uhr lief ein, das von 3,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit der Sondersendung erreichten die Mainzer somit mehr Menschen als sonst am Dienstagabend üblich. Die ermittelte Quote lag bei neun Prozent gesamt und 6,2 Prozent bei den Jungen. Sie stieg ab 21.45 Uhr ganz erheblich, als dasauf Sendung ging. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das halbstündige Nachrichtenmagazin im Schnitt 12,4 Prozent, insgesamt waren es 15,3 Prozent (Reichweite: 4,96 Millionen). Zu einem Sondereinsatz kam ab 22.15 Uhr auch- 3,30 Millionen Menschen sahen ihren Corona-Talk; mit 12,9 Prozent Marktanteil insgesamt und besonders mit den neun Prozent bei den Jungen kann das ZDF sehr zufrieden sein.Gefragter als sonst waren im Zweiten übrigens auch die um 19 Uhr gezeigten-Nachrichten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden elf Prozent Marktanteil erreicht, insgesamt schauten 5,90 Millionen Menschen zu, was zu 21,4 Prozent Marktanteil führte. Die Nachrichtensendung holte somit die beste Gesamtreichweite dieses Jahres. 2019 liefen nur zwei Ausgaben stärker – beide übrigens während oder direkt nach sehr stark gefragten Sport-Events.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel