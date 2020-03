Primetime-Check

Wie hoch war das Interesse vor das «Hart aber fair extra»? Toppte «Wer wird Millionär?» den Abend? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Die Corona-Krise ist weiter das beherrschende Thema. Für dasversammelten sich am Montag zur besten Sendezeit 5,39 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen. Die Sondersendung mit Frank Plasberg und unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu Gast generierte 16,1 Prozent Gesamtmarktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung mit 14,7 Prozent ebenfalls sehr gefragt. Dieerreichten im Anschluss noch 4,78 Millionen Zuschauer und steigerten die Gesamtsehbeteiligung auf 19,8 Prozent - höher ging es an diesem Abend nicht hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 18,6 Prozent nach oben. Das ZDF startete mit 5,10 Millionen Zusehern in den Abend. Das Psychodramaerzielte gute 14,7 Prozent Marktanteil insgesamt und immerhin 6,6 Prozent bei den Jungen. Daszog im Anschluss das Interesse von 4,54 Millionen Zuschauern auf sich und steigerte die Gesamtsehbeteiligung auf 15,0 Prozent. Der Spielfilmtat sich im Anschluss schwer und überzeugte nur 1,39 Millionen Zuschauer, die für überschaubare 7,8 Prozent Sehbeteiligung sorgten.Bei den Privaten machte am Abendniemandem etwas vor. Günther Jauch erzielte mit seinen Kandidaten hervorragende 14,2 Prozent Gesamtmarktanteil. Insgesamt schalteten 4,79 Millionen Zuschauer ein, davon 1,31 Millionen Junge, die für 13,1 Prozent Sehbeteiligung sorgten.war im Anschluss mit 0,77 Millionen werberelevanten Zuschauern und 12,2 Prozent Sehbeteiligung ebenfalls gefragt und blieb beim Gesamtpublikum zweistellig (10,4%). Sat.1 ergatterte mit der Primetime-Ausgabe vonbescheidene 6,5 Prozent Marktanteil mit 0,64 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern.tat sich im Anschluss mit 0,28 Millionen Interessierten und nur 4,5 Prozent noch schwerer.brachte eine neue XXL-Ausgabe vonan den Start, die über den Abend hinweg ausbaufähige 5,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil generierte. Der Blick nach Mallorca lockte 400.000 klassisch Umworbene an.ProSieben startete mit soliden 8,1 und 8,3 Prozent Marktanteil fürin die Primetime. Nachdem jeweils deutlich über 800.000 junge Zuschauer eingeschalteten hatten, fiel die Reichweite für [[The Big Bang Theory>> auf 0,68 Millionen. Die Sehbeteiligung fiel auf 6,7 Prozent. Nach dem Tiefpunkt von 5,5 Prozent steigerten sich die Nerds am späten Abend noch auf gute 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Schwestersender Kabel Eins war mitdagegen sehr erfolgreich. Der Actionklassiker kam auf stattliche 6,5 Prozent mit 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen.war im Anschluss mit 4,6 Prozent allerdings nicht mehr ganz so gut unterwegs. Bei RTLZWEI sorgtenfür leicht unterdurchschnittliche 4,2 und 3,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil in Doppelfolge.kamen im Anschluss auf ähnlich überschaubare 3,5 Prozent. Die Reichweite ging von 0,44 über 0,36 auf 0,19 Millionen klassisch Umworbene nach unten.