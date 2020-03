Sky's «The Third Day»: Zuerst OV, dann auch als synchronisierte Version

TV-News

Die Serie ist eine Produktion von HBO und den Sky Studios. Jude Law und Naomie Harris agieren in den Hauptrollen.

Sky hat am Freitagnachmittag erste Bilder der kommenden HBO-Koproduktionveröffentlicht. Die Serie soll in Deutschland ab dem 12. Mai zur Verfügung stehen; zunächst allerdings nur im Originalton. Die deutsche Synchronfassung werde im Sommer geliefert, heißt es.Teil eins namens „Sommer“ wird über drei Episoden erzählt, wurde von Dennis Kelly geschrieben und von Marc Muden in Szene gesetzt. Sam (Jude Law) verschlägt es auf eine geheimnisvolle Insel vor der britischen Küste. Dort trifft er auf eine Gruppe Einheimischer, die unerbittlich ihre Traditionen pflegen, koste es, was es wolle.Teil zwei, „Winter“, erstreckt sich ebenfalls über drei Episoden, wurde geschrieben von Kit de Waal, Dean O’Loughlin und Dennis Kelly, Regie führte Philippa Lowthorpe. Die Geschichte handelt von Helen (Naomie Haris), einer willensstarken Außenseiterin, die auf der Insel nach Antworten sucht, und damit unter den Einheimischen einen schweren Kampf um das Schicksal und die Existenz der Bewohner auslöst. Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston («Fantastic Beasts»), Emily Watson («Chernobyl») und Paddy Considine («The Outsider») zu sehen. Insgesamt umfasst die Serie sechs rund 60 Minuten lange Episoden.