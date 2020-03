Auch am Freitag: Corona zur besten Sendezeit

TV-News

Das Erste wird einem Special diesmal sogar 30 Minuten Sendezeit einräumen. Am Montag sendet obendrein «Hart aber fair» länger.

Rund 800 Neuansteckungen in Sachen Coronavirus gab es in Deutschland allein am Donnerstag. Die Zahl stieg somit auf rund 2500. Zahlreiche Bundesländer schließen daher ab Montag ihre Kindergärten und Schulen. Die Politik will Unternehmen in besonderem Maße schützen und stützen - allgemein: Es gibt viele offene Fragen in der Bevölkerung. Wie schon am Mittwoch und Donnerstag gibt es in der Primetime neue Specials; Das Erste wird ab 20.15 Uhr diesmal ein gleich 30 Minuten langesausstrahlen. Fritz Frey moderiert.Auch schon klar ist, dass sich Frank Plasberg am kommenden Montag wieder mit einer verlängerten Ausgabe vonmeldet - diese startet dann schon 45 Minuten eher als sonst, also um 20.15 Uhr, und wird erst um 22.15 Uhr enden. Das grassierende Virus wird auch dort das Haupt-Thema sein. Als Gast hat sich unter anderem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angekündigt. Als Börsenexpertin ist ARD-Journalistin Anja Kohl zugegen, auch Virologen und ein Hotelier sind Teil der Runde.Das ZDF zieht nach und zeigt am Freitagabend ab 19.25 Uhr sogar ein 50 Minuten langes Special:. Moderiert wird die Livesendung von Marcus Niehaves. Die eigentlich geplante Serieentfällt in dieser Woche.