«Temptation Island»: 0,15 Millionen junge Zuschauer gehen verloren

Manuel Weis von 11. März 2020, 09:07 Uhr

Die Flirt-Sendung, die schon bei TV Now abrufbar ist, fiel am späten Dienstagabend in den tiefroten Bereich. Schwer tat sich auch ZDF’s «Mann, Sieber!».

Die Mediengruppe «Temptation Island» gestartet und wertet diese nicht nur zeitlich flexibel bei TV Now aus, sondern auch dienstags um 23 Uhr bei RTL. Zu wissen ist: Am Dienstag musste die zweite Folge der zweiten Staffel rund 35 Minuten lang gegen die Schlussphase von «The Masked Singer» (ProSieben) ansenden. Die Konsequenz: Gegenüber der Vorwoche ging dem Flirt-Format Reichweite verloren, ein Minus von rund 150.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wurde verbucht. Die Reichweite in dieser Altersklasse lag noch bei 0,28 Millionen, was magere 5,1 Prozent zur Folge hatte. Insgesamt kam das einstündige Format auf 0,76 Millionen Fans – hier standen Einbußen von rund 140.000 Zuschauern zu Buche.



Auch andere Sender taten sich am späteren Dienstagabend schwer. Die ZDF-Kabarett-Sendung «Mann, Sieber!» etwa kam insgesamt nur auf 1,19 Millionen Zuschauer. Insgesamt wurden 5,9 Prozent Marktanteil ermittelt – für die 22.45-Uhr-Produktion das niedrigste Ergebnis aller Zeiten. Bei den Jungen standen 3,6 Prozent zu Buche, im Dezember 2019 lief es zuletzt schlechter.



Die im Ersten ab 23.05 Uhr gezeigte «NDR Talk Show» landete bei den Jungen bei schwachen drei Prozent, insgesamt wurden ausbaufähige 8,5 Prozent festgestellt. 0,97 Millionen Zuschauer blieben wach – die Produktion endete nämlich erst um kurz nach ein Uhr nachts.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

