Ab Mai bei FOX: «Rocco Schiavone», ein einsamer Kommissar auf Verbrecherjagd

TV-News

Die Serie mit Marco Giallini basiert auf Kriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzini und startet im Frühling in ihre dritte Staffel.

Das passiert ... Kommissar Rocco Schiavones (Marco Giallini) Leben steht Kopf: Die Pläne seines besten Freundes Sebastiano (Leone Miccichè), den Mörder seiner Frau Adele zu töten, wurden an die Polizei verraten. Seither steht Sebastiano unter Hausarrest und weigert sich, mit Rocco zu sprechen, denn er hält ihn für den Informanten. Auch Roccos alte Freunde Brizio (Tullio Sorrentino) und Furio (Mirko Frezza) wenden sich von ihm ab. Als Rocco erfährt, dass ausgerechnet seine Geliebte, Inspektorin Caterina Rispoli (Claudia Vismara), ihn heimlich überwacht und über Sebastiano berichtet hat, bricht er den Kontakt zu ihr ab. Dem Kommissar bleibt anschließend nicht mehr viel in seinem Leben ... Quelle der Zusammenfassung: FOX

Der Protagonist einer erfolgreichen Reihe an Kriminalromanen wagt wieder einen Sprung ins Fernsehen: Ab Mai zeigt der Bezahlsender FOX die neuste Staffel der Serie. Darin dreht sich alles um den titelgebenden, launischen Kommissar (gespielt von Marco Giallini), der es in seiner sarkastischen, doch auch charismatischen Art nicht allzu genau mit dem Gesetz nimmt. Als er Selbstjustiz begeht und dabei erwischt wird, erwartet den alternden Römer eine Zwangsversetzung in das provinzielle, bergige Aostatal. Eine Strafe, die den Lebemann zunächst hart trifft. Doch dann beschließt er, einfach weiter das zu tun, was er am besten kann: Mordfälle lösen.Wie es weitergeht, zeigt die Serie auf Basis von den Kriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzini ab dem 13. Mai um 21 Uhr auf FOX in neuen Folgen. Auf dem Programmplan steht die deutsche Fernsehpremiere der dritten Staffel. Sie umfasst vier Folgen zu jeweils 90 Minuten Laufzeit. Diese Staffel beruht auf dem Roman «Der Gefrierpunkt des Blutes».Serienfans können «Rocco Schiavone» wahlweise im italienischen Original oder in der deutschen Synchronfassung schauen. Alle vier Episoden können im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie in der Megathek auf MagentaTV, bei Vodafone Select und auf GigaTV abgerufen werden. Cross Production und Rai Fiction produzieren das Format.