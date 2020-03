«Kitsch oder Kasse» startet zweistellig in die Woche

Quotennews

Daneben waren auch «Die Superhändler» stark unterwegs. In Sat.1 lief «Auf Streife» sehr erfolgreich.

Mit 10,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil erwischteeinen guten Wochenauftakt. Nachdem am Freitag nur magere 7,3 Prozent heraussprangen, kehrte die Trödelshow mit einem Plus von 2,8 Prozentpunkten ordentlich zurück. Immerhin eine Viertelmillion klassisch Umworbene schalteten ein. Beim Gesamtpublikum blieb die Show mit 0,68 Millionen Zuschauern und 5,9 Prozent weiter blass. Bereits im Vorfeld waren auchsehr gut unterwegs. Sie schlossen an die guten Resultate der Vorwoche an und blieben Zweistellig. Ab 14 Uhr sprangen sogar stattliche 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen heraus. Immerhin 0,30 Millionen junge Zuschauer interessierten sich für die Sendung, die mit einer Gesamtreichweite von 0,87 Millionen und 8,7 Prozent Sehbeteiligung auch bei den ab 3-Jährigen ein Erfolg war.Im Anschluss an die beiden zweistelligen Formate ging es allerdings etwas bergab.schlug sich mit 9,4 Prozent und 0,23 Millionen Zusehern in der klassischen Zielgruppe noch recht solide. Danach kamnur noch auf ausbaufähige 8,5 Prozent. Sein Kockformat begeisterte nur 0,24 Millionen jungen Zuschauer und 0,54 Millionen insgesamt. Mit 3,9 Prozent Gesamtmarktanteil blieb die Sendung weit unter Senderschnitt.Sat.1 war am frühen Nachmittag mitundsehr erfolgreich. Die beiden Doku-Formate verbuchten sehr starke 11,6 und 11,3 Prozent Marktanteil mit jeweils 0,28 Millionen Werberelevanten.hatte im Anschluss mit 9,1 Prozent ebenfalls Erfolg. Erst gegen späten Nachmittag wurden die Ergebnisse mauer. So kam «Auf Streife - Die Spezialisten» zu einem späteren Zeitpunkt nur noch auf 4,3 Prozent in der Zielgruppe.