Phase 3: «Big Brother» schickt auch «Bachelor»-Leute in die TV-WG

Insgesamt ziehen am Montagabend vier neue Bewohner in das Haus.

Die Fernseh-WG vonfüllt sich wieder. Aktuell leben zehn Bewohner im Haus der Sat.1-Sendung, nach der Liveshow am Montagabend sollen es wieder 14 sein. Drei der Bewohner sind dann schon bekannt oder zumindest durch Fernsehauftritte bekannt. Sat.1 startet die kleine „Promi-Offensive“, weil die Quoten des Reality-Experiments zu niedrig sind. Am vergangenen Freitag holte die Tageszusammenfassung nur rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, die Reichweite im Gesamtmarkt lag bei 0,79 Millionen. Am Wochenende laufen keine neuen Folgen, was viele Fans als Kardinalfehler der Staffel ansehen. Dafür werden am ganz frühen Morgen die Folgen der Tage zuvor am Stück wiederholt (teils lagen die Zielgruppen-Quoten hier unter der Zwei-Prozent-Marke).Noch am Freitagabend wurde bekannt, dass nun neue Bewohner einziehen. Zum einen steigt eine 40 Jahre alte Österreicherin neu ein – sie ist die einzige echte „Normalo“-Kandidatin. Denn neben dem von Sat.1 schon bestätigten Ex-«Promi Big Brother» und Ex-«DSDS»-Star Menowin Fröhlich wird sich «Big Brother» auch mit zwei RTL-Gesichtern verstärken. Zwei Teilnehmer von «Bachelor» und «Bachelor in Paradise» werden fortan ebenfalls zum Cast des Großen Bruders gehören. Wie dieberichtet, mischen fortan Jade Übach und Serkan Yavuz muss. Jade, knapp 80.000 Follower bei Instagram, wurde durch die Andrej-Mangold-Staffel vom «Bachelor» (Anfang 2019) bekannt. Serkan Yavuz machte zuletzt Schlagzeilen, weil er mit «Bachelor»-Kandidatin Carina Spack zusammen ist. Spack mischt ab Ende März im Sat.1-Format «Promis unter Palmen» mit, Yavuz nun also beim Großen Bruder. Er war einst «Bachelorette»-Teilnehmer.Wieso sind solche Kandidaten mögliche Heilsbringer für Sat.1? Weil diese möglichst schnell ihre fraglos vorhandene Fan-Community via Instagram aktivieren können. Nun startet bei «BB» also Phase 3 der laufenden Staffel. Nach der erfolglosen Phase eins hatte der Große Bruder vor zwei Wochen "Phase 2", eigentlich ein Mini-Relaunch, eingeläutet und alle Bewohner im Glashaus wohnen lassen: Die Folge waren noch weiter sinkende Quoten und Reichweiten.