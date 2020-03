Wie geht's weiter bei «Berlin - Tag & Nacht», «GZSZ», «Unter uns» und Co. in der Woche ab 16. März?

Soap-Check

Von Wahrheiten, Schwangerschaften und Verletzungen.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Unter Uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

SoapPic der Woche

TV Now / RTLZWEI Uiuiui! Jade ist hin- und hergerissen, ob sie Schmidti eine Chance geben sollte. Obwohl sie die Zeit mit ihm genießt, sehen ihre Freunde die Sache skeptisch. Als Schmidti zu einem Gig von Jade im Matrix kommt, muss sie Farbe bekennen – was nun?

Unsere Frage der Woche

Was bringt «Berlin - Tag & Nacht» wieder in Schwung?

Mehr Streit! 99% Neue Figuren! 99% Eine echte Highlight-Story, also Mord, Totschlag oder eine Katastrophe 99% Die Rückkehr von alten Figuren 99% Stimmen: 112

Mit dem Rücken zur Wand bleibt Dirk nichts anderes übrig, als Tim die Wahrheit zu sagen: Er hat ihn damals als Baby entführt und Lösegeld von Christoph gefordert! Tim tobt vor Wut und als auch Christoph davon erfährt, droht er, Dirk zu ruinieren. Dirk will schon seine Koffer packen, als ihn Nadja auf eine Idee bringt ... Michael bricht in seine ehemalige Praxis ein, um seinen Tablettenvorrat aufzustocken. Dort wird er jedoch von Robert erwischt, der ihn auffordert, ihm die Tabletten auszuhändigen. Wird Michael endlich zur Vernunft kommen? Zwischen Tim und Franzi kommt es zu einer emotionalen Begegnung, die Nadja eifersüchtig beobachtet. Nadja fürchtet, dass ihr Tim und damit ihr Traum von einer gesicherten Zukunft an seiner Seite bald entgleiten wird.Während die Freunde ohne Carla deren Geburtstag feiern, nimmt sie in Paris den Heiratsantrag von Gregor an. Britta muss ihr ablehnendes Bild von Gregor revidieren, der sich als starker Partner an der Seite der kranken Carla erweist. Und es gibt weitere gute Nachrichten. Cem und Amelie streiten mal wieder - bis die Emotionen sich in Leidenschaft entladen. Cem sieht seine Träume erfüllt, er ist wieder mit Amelie zusammen. Doch dann erkennt Amelie, dass Cem und sie zu unterschiedliche Dinge vom Leben wollen und sie zieht den Trennungsstrich unter ihre Beziehung - endgültig! Cem fällt aus allen Wolken.Lea durchfährt es siedend heiß, als ihr bewusst wird, dass ihre Periode längst überfällig ist. Erst auf Drängen ihrer Freundin Bo lässt sie sich dazu überreden, einen Schwangerschaftstest zu machen - der zu ihrem Erschrecken positiv ausfällt. Außerdem: Freddy und Jill haben die letzten Tage in diversen Hostels geschlafen. Doch allmählich wird das Geld knapp. Darum beschließt Freddy, Jule zu fragen, ob sie in die WG zurückkönnen, nachdem sie diese ja im Streit verlassen hatten. Jule würde zwar Freddy sofort wieder aufnehmen, will aber Jill definitiv nicht mehr im Haus haben. Aus Wut über diese Aussage kündigt Freddy in der Rettungswache und bricht mit seinen Freunden. Unterdessen findet Jill einen Minijob in einer Gartenanlage und eine neue Unterkunft: ein Schrebergartenhäuschen. Freddy ist froh, erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben. Als er Jill jedoch beichtet, nicht mehr in der Rettungswache zu arbeiten, fällt ein Schatten auf ihr kleines Glück.Mike fasst sich schnell wieder, nachdem die Kids ihn mit Paula in flagranti überrascht haben - im Gegensatz zu Paula, die sich beschämt im Bad einschließt und kaum beruhigen lässt. Mike versucht zwar, sie zu trösten. Doch dann fängt auch noch Kim an, Paula zu dissen. Kurz darauf bekommt Mike mit, wie sich Nik und Connor darüber unterhalten, warum sie überhaupt zurück in die WG gekommen sind - und findet heraus, dass Kim dahinter steckt. Jetzt reicht es ihm, er stellt sie zur Rede. Kim drückt jedoch auf die Tränendrüse und erklärt, dass sie das doch nur aus Liebe zu ihm getan hat. Mike macht ihr eine klare Ansage und überrascht Paula mit einem Hotelzimmer, wo er es schafft, dass sie sich endlich wieder fallen lassen kann. Wieder in der WG, trifft er dann erneut auf Kim. Diese will gerade Paulas Dessous zerschneiden, bricht dann aber in seinen Armen zusammen. Mike wird mit einem Mal klar, dass er ein größeres Problem hat als bisher vermutet...Milla plagt ein schlechtes Gewissen, nachdem sie ihren atemberaubenden Sex mit Henry gefilmt hat. Sie hadert mit sich, ob sie ihn nun tatsächlich mit dem brisanten Videomaterial erpressen soll - zieht die Sache auf Olivias Drängen hin schließlich aber durch. Henry lässt sich daraufhin zwar auf sämtliche Bedingungen von Milla ein, so richtig freuen kann diese sich aber nicht.Paul ist erschüttert von seiner Diagnose. Damit ist seine Karriere als Handwerker beendet. Als ihm dann klar wird, dass er für Emily und Kate ein Klotz am Bein sein wird, kann er das kaum ertragen. Maren und Alexander sind fassungslos, als sie erfahren, dass die Lehmann-Bank der neue Eigentümer ihrer Wohnung ist. Sie hoffen, dass sie bei Rosa auf Verständnis für ihre Situation stoßen. Zudem wird es kommende Woche zwischen Shirin und John kriseln – alles beginnt bei einem gemeinsamen Bowling-Abend.Eva ist obenauf! Der Mandant in Moskau will sie nicht nur für drei, sondern für sechs Monate. Da Eva Noah dennoch mitnehmen will, sieht Till nur einen Ausweg. Als Jakob seinen Job verliert, steht seine Ehe mit Saskia unter keinem guten Stern. Wie wird er mit dem erneuten Rückschlag umgehen? Rufus muss derweil Nika und Luke nach Lottas Heimkehr vor die Tür setzen. Umso erleichterter ist er, als die beiden schnell eine neue Bleibe finden.Niclas glaubt, dass zwischen den Steinkamps und Maximilian ein Konflikt aufbrechen wird, den er sich zunutze machen will. Moritz wird nach dem Kuss mit Lucie von Gewissensbissen gegenüber Michelle geplagt. Völlig überfordert mit der Situation, geht er auf Distanz. Chiara ist auf der Suche nach Orientierung und stürzt sich mit ganzer Kraft ins Training. Doch schon bald hat sie das Gefühl, dass sie niemand dabei unterstützt. Außerdem: Maximilian möchte den Steinkamps seine Loyalität beweisen. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als angenommen.Die Quoten von «Berlin – Tag & Nacht» sind zuletzt im linearen Fernsehen gesunken. Woran könnte das liegen? Welche Richtung sollten die Macher von filmpool für das Format einschlagen?