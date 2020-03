«Der Lehrer»: Ein bisschen Freud, ein wenig Leid

Quotennews

Für die RTL-Serie lief es diese Woche deutlich besser als in der vergangenen Woche. Trotzdem fing die «Der Lehrer»-Staffel auf einem höheren Quotenniveau an.

Am Donnerstagabend schickte RTL die neunte Folge der achten-Staffel auf Sendung – und damit lief es für den Privatsender ein wenig löblich und ein wenig ernüchternd. Das Negative zuerst: Mit 1,30 Millionen Umworbenen kamen ab 20.15 Uhr 14,0 Prozent Marktanteil zustande. Das ist der zweitschwächste Wert dieser Staffel. Doch nun das Positive: Mit 14,0 Prozent Marktanteil stand immerhin ein sehr gutes Ergebnis zu Buche, während in der Vorwoche nur passable 11,6 Prozent erreicht wurden.Beim Gesamtpublikum standen ab 20.15 Uhr als Reichweite 2,06 Millionen auf dem Papier. Das sorgte für eine Sehbeteiligung in der Höhe von mauen 6,5 Prozent.enttäuschte ab 21.15 Uhr mit 1,50 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 4,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Werberelevanten waren mäßige 10,0 Prozent drin.kam ab 21.45 Uhr noch auf 1,30 Millionen Fernsehende. Die Gesamt-Sehbeteiligung blieb bei 4,9 Prozent. 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten unterdessen für 9,4 Prozent Marktanteil in der kommerziell wichtigen Zielgruppe.