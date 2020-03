«Kids in the Hall»-Revival bei Amazon

International

Der Streamingdienst des Versandhändlers bringt die erste kanadische Show an den Start.

Die Video-Abteilung von Amazon hat mit dem Revival von «Kids in the Hall» seine erste kanadische Show bestellt. Der Streamingdienst hat eine neue achtteilige Staffel bestellt, die mit den Panel-Mitgliedern Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney und Scott Thompson des Originals besetzt ist. Die Serie kommt von Lorne Michaels, dem Schöpfer von «Saturday Night Live».„Selbst nach 30 Jahren hat «Kids in the Hall» seine Brillanz und Originalität behalten“, sagte der künftige Produzent Michaels. „Wir freuen uns, dass wir alle ursprünglichen „Kids“ für die neue Show zurückbringen können.“ James Farrell von Amazon teilte mit: „Wir investieren seit mehreren Jahren in Kanada und freuen uns, diesen Schwung zu verstärken, indem wir «The Kids in the Hall» zur ersten kanadischen Originalserie machen“, so der Vizepräsident für internationale Programme.Das «Kids in the Hall» wurde erstmals 1989 beim TV-Sender CBC aufgeführt und bekam über 100 Folgen spendiert. Danach wanderte es in die Vereinigten Staaten von Amerika und wurde von den Sendern CBS und HBO ausgestrahlt. Schon das Original wurde von Lorne Michaels produziert.