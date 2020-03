«Bares für Rares»: Aufschwung bei den Jüngeren

Quotennews

Im Anschluss an «Bares für Rares» wollten sich im ZDF viele Fernsehende über Ereignisse aus ganz Europa informieren.

Über diesen-Wochenstart wird man sich im ZDF gewiss freuen: Ab 15.05 Uhr lockte die Trödelshow 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige an die Mattscheiben. Somit war dem Horst-Lichter-Format ein Marktanteil in der Höhe von sehr starken 9,4 Prozent beim jungen Publikum sicher – so gut lief es schon seit dem 19. Februar nicht mehr, als 9,6 Prozent eingefahren wurden. Seither pendelte die Sendung nur noch zwischen mäßigen 4,5 und tollen 7,4 Prozent Marktanteil.Alles in allem war es für «Bares für Rares» aber ein klassischer Montag nach Maß. 2,45 Millionen Neugierige ab drei Jahren glichen gewohnten, gemessen am Senderschnitt jedoch auch sehr starken 21,9 Prozent Marktanteil. Im Anschluss klettertesogar auf 23,2 Prozent Marktanteil.Die Nachrichtensendung fesselte ab 16 Uhr 2,70 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die sorgten somit für einen Marktanteil von tollen 7,4 Prozent bei den Jüngeren.schlossen mit 23,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.