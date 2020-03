ProSieben kündigt Sondersendung zum Coronavirus an

TV-News

Bereits am Montagabend möchte der Sender ein 15-minütiges Special mit Stefan Gödde ins Programm nehmen.

Als RTL am Donnerstagabend in einem rund 20-minütigen Nachrichten-Spezial über das Coronavirus informierte, schalteten 3,6 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. In der Zielgruppe sicherte sich die Sendung den Tagessieg noch knapp vor «Germany‘ Next Topmodel», der Marktanteil kletterte auf über 19 Prozent. Die guten Quoten des Corona-Specials sind offenbar auch an ProSieben nicht vorbeigegangen, dass nun kurzfristig eine Sondersendung für Montag, den 2. März, zum gleichen Thema angekündigt hat.Konkret will der Sender am Abend ab 20.15 Uhr über den aktuellen Stand der Ausbreitung des Virus‘ in eineminformieren. Moderiert wird dieses von Stefan Gödde, der sich auch die Frage stellt, was auf die Bevölkerung zukäme, wenn in Deutschland großräumige Quarantänemaßnahmen ergriffen werden müssten. Welche Schutzmaßnahmen Virologen empfehlen und wie es mit einem möglichen Impfstoff aussieht, soll ebenfalls thematisiert werden.Laut ProSieben soll die Spezialsendung rund 15 Minuten dauern, die nachfolgenden Serien - «Young Sheldon» und «The Big Bang Theory» - verschieben sich dementsprechend nach hinten.