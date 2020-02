«heute-show» trumpft auf: Beste Reichweite seit einem Jahr

Quotennews

Die Satire-Nachrichten vom ZDF haben die höchste Zuschauerzahl seit gut einem Jahr erzielt. Zur Primetime lief es schon bestens für die Krimiserien.

Diehat dem ZDF am Freitag abermals richtig gute Zahlen beschert: Mit 4,34 Millionen Zuschauern erzielte die Satireshow die bislang beste Reichweite in diesem Jahr, besser lief es zuletzt im Februar 2019 mit 4,41 Millionen Zusehern. 18,1 Prozent Marktanteil sprangen beim Gesamtpublikum heraus, 13,3 Prozent bei den Jüngeren. 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, das waren 0,10 Millionen mehr als bei der letzten Ausgabe vor zwei Wochen.Um 20.15 Uhr setzte sich das ZDF gegen seine Konkurrenz durch:hatte 5,26 Millionen Zuseher ab drei Jahren vorzuweisen, eine ganz klare Verbesserung im Vergleich zu den 4,70 Millionen aus der Vorwoche. Um einen Prozentpunkt ging es bei Allen binnen Wochenfrist auf 17,1 Prozent Marktanteil hoch. RTL landete mit «Let’s Dance» auf Platz zwei mit 4,61 Millionen Zuschauern, «Verliebt in Kroatien» vom Ersten auf Platz drei mit 3,93 Millionen Zusehern.meldete sich um 21.15 Uhr mit 4,31 Millionen Zuschauern zurück, exakt dieselbe Zuschauerzahl war für den Staffel-Auftakt im Frühjahr 2019 möglich. 14,2 Prozent Marktanteil gab es für die Krimiserie zu holen. 5,3 Prozent standen bei den Jüngeren zu Buche, «Der Staatsanwalt» schaffte im Vorfeld noch leicht bessere 6,5 Prozent.