Kostenpflichtiges Joyn will im März mit «The Kids are Alright» und dem «Mördermann» punkten

Außerdem startet vorab die zweite Staffel von ProSiebens «Mysterious Mermaids».

JoynPlus+, das Joyn-Angebot hinter der Bezahlschranke, hat am Freitag einige Programmhighlights des Monats März präsentiert. Darunter ist die dokumentarische Reihe. Darin wird Strafverteidiger Uwe Krechel begleitet. Der aus «Richterin Barbara Salesch» bekannte Jurist blickt in dem Format auf die Abgründe der menschlichen Seele. Die Reihe ist ab dem 6. März verfügbar. Am 19. März schließt sich als Preview die zweite Staffel vonan – die US-Serie feierte in Staffel eins ihre Deutschland-Premiere bei ProSieben . Wann die zweite Staffel im linearen Fernsehen laufen wird, ist nicht bekannt.Außerdem wird JoynPlus+ ab 1. März die US-Sitcomanbieten. Die ABC-Serie wurde nach einer Staffel und 23 Folgen abgesetzt. Ab dem 2. März bietet JoynPlus+ zudem die so genannte „influencer Hit-Serie“an.Es steht die sechste Staffel des Formats an – und wieder geht es um Liebe, Party und mehr. Wird die große Liebe halten? Zerbröckeln Freundschaften?